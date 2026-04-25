Al menos dos muertos en nuevo bombardeo de EE.UU. contra una embarcación en el Pacífico

Durante este viernes, un nuevo bombardeo de Estados Unidos contra una embarcación en aguas del océano Pacífico dejó al menos dos muertos, en la que sería la sexta ofensiva durante las últimas semanas.

“La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, informó el Comando Sur (Southcom) del Ejército estadounidense en un mensaje en su cuenta en la red social X.

En publicación además detalló que que la lancha “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico” .

“Dos narcoterroristas varones murieron durante la operación. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”, confirmó en su texto el Southcom.

On April 24, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/FRHwqXsHm2 — U.S. Southern Command (@Southcom) April 25, 2026

De esta forma, la operación castrense, que no habría tenido sobrevivientes, se convierte en la sexta que lleva a cabo el Ejército de EE.UU. en la región en días recientes.

El lunes 13 de abril, el organismo anunció que había hundido dos embarcaciones que acusaba de traficar drogas en el Pacífico oriental, causando la muerte de cinco personas y dejando un superviviente, como consignó The Guardian.

En tanto, el martes pasado, la armada de EE.UU. informó del fallecimiento de cuatro hombres en el mismo océano, para el miércoles sumar otra ofensiva del mismo tipo en dicha zona marítima, dejando un saldo de tres muertos.

A estas se suma el ataque perpetrado el domingo 19 contra una embarcación en aguas del mar Caribe, que dejó un saldo de tres muertos.

De esta forma, hasta hoy son al menos 19 las víctimas fatales durante las últimas semanas de bombardeos en el Pacífico y el mar Caribe, llegando a un mínimo a 182 personas fallecidas, según un recuento de la agencia AFP.

Esto en el marco de la operación militar Lanza del Sur que se inició en septiembre de 2025 para desmantelar y degradar redes marítimas ilícitas transnacionales, y ya contabiliza 54 ataques, como detalló el sitio especializado en seguridad nacional estadounidense Just Security.