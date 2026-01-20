SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Macron acusa a EE.UU. de querer “debilitar y subordinar a Europa”

    El presidente francés denunció este martes en Davos que la Administración Trump intenta fragilizar a los europeos, después de que el mandatario estadounidense amenazara con aranceles a los países que se opongan a una anexión de Groenlandia.

    Por 
    RFI
    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su discurso en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza.

    El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el martes que prefiere “el respeto a los matones” y “el Estado de derecho a la brutalidad” durante un discurso en Davos tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

    “Francia y Europa están comprometidas con la soberanía y la independencia nacionales, con las Naciones Unidas y con su carta”, dijo Macron en momentos en que Trump busca apoderarse de Groenlandia y crear y dirigir un nuevo “Consejo de Paz” mundial.

    Europa cuenta con herramientas “muy poderosas” en materia comercial y debe “utilizarlas” cuando “no se la respeta”, subrayó el mandatario francés.

    Las relaciones entre Trump y Macron se tensaron aún más el lunes, cuando el presidente estadounidense amenazó con aranceles del 200% al vino y al champán francés después de que Francia insinuara que no se sumaría a su “Consejo de la Paz”.

    Este martes en Davos, Macron denunció una “competencia de Estados Unidos” a través de una política comercial que “exige concesiones máximas y apunta abiertamente a debilitar y subordinar a Europa”, después de que Trump amenazara con aranceles a los países que se opongan a una anexión de Groenlandia, un territorio autónomo danés.

    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su discurso en el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza.

    El jefe de Estado francés volvió así a mencionar la posibilidad de recurrir al instrumento “anticoerción” de la Unión Europea, considerado una “bazuca” en caso de guerra comercial.

    Al término de su discurso, Macron anunció que no hay ninguna reunión del G7 “prevista” para el jueves en París.

    El presidente francés había propuesto en un “mensaje privado” a Donald Trump organizar una cumbre del G7 el jueves en París a la que podría invitar, “al margen” de la reunión, “a los rusos”, lo que habría sido una primicia en casi cuatro años de guerra en Ucrania.

    Más sobre:MacronFranciaDavosForo Económico MundialSuizaTrumpEE.UU.GroenlandiaGazaarancelesMundo

