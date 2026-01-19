SUSCRÍBETE POR $1100
    Europa analiza millonarias represalias comerciales contra EE.UU. por la disputa de Groenlandia

    El sábado, Trump señaló que Estados Unidos impondrá un arancel de 10% a las importaciones desde Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, a partir del 1 de febrero.

    David Nogales 
    David Nogales
    Cuál será la represalia de Europa contra EE.UU. por Groenlandia

    La Unión Europea evalúa aplicar aranceles de represalia de hasta 93.000 millones de euros a productos estadounidenses, luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara nuevos gravámenes a importaciones provenientes de ocho países de la OTAN en el marco de la disputa por Groenlandia.

    La información fue reportada por Reuters tras una reunión de autoridades europeas realizada el domingo.

    El sábado, Trump señaló que Estados Unidos impondrá un arancel de 10% a las importaciones desde Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, a partir del 1 de febrero. Agregó que esas tasas subirán a 25% el 1 de junio hasta que “se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”.

    La reacción en Europa fue inmediata. Líderes del bloque calificaron la medida como “inaceptable”, mientras funcionarios de la UE comenzaron a sopesar un paquete de contramedidas comerciales contra bienes estadounidenses.

    

    Según el diario El País, los líderes de la UE realizarán una reunión de emergencia a finales de esta semana en Bruselas para estudiar posibles represalias.

    El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dijo en una publicación en las redes sociales el domingo que los países del bloque estaban unidos en apoyo a Dinamarca y Groenlandia y estaban dispuestos a “defendernos contra cualquier forma de coacción”.

    En paralelo, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, tiene previsto referirse a los aranceles vinculados a Groenlandia en un discurso este lunes, hora de Londres.

    Más allá del impacto político inmediato, la decisión amenaza con desbaratar el acuerdo comercial UE–EE.UU. alcanzado en agosto y reaviva el riesgo de represalias cruzadas.

    

    Podría significar un empuje significativo de la UE, que podría responder de la misma manera, derivando en una especie de guerra comercial con Estados Unidos”, dijo Dan Alamariu, estratega geopolítico jefe de Alpine Macro, a CNBC por correo electrónico.

    Hasta ahora, los mercados habían absorbido las tensiones geopolíticas y mostraban claros retrocesos en el arranque de la semana.

    

    “Las bolsas entraron al año al alza porque las disputas vinculadas a Groenlandia, Irán o Venezuela no habían involucrado a economías importantes o socios militares”, señaló la semana pasada Eric Freedman, CIO de Northern Trust Wealth Management, recuerda CNBC.

    Ese escenario, sin embargo, podría estar cambiando: al incorporar a aliados europeos en la disputa, los aranceles elevan el riesgo de mayor volatilidad. Los principales índices estadounidenses ya cerraron la semana en rojo antes del anuncio, reflejando una mayor inquietud entre inversionistas.

    El episodio coincide con el inicio del Foro Económico Mundial este 19 de enero en Davos, donde líderes mundiales abordarán comercio, seguridad y tensiones geopolíticas.

    Trump asistirá al encuentro y se encontrará con representantes de varios países ahora bajo el foco de los aranceles.

