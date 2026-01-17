Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia por declarar su respaldo a Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que EE.UU. complete el proceso de “adquisición” del territorio.

Este arancel subirá a partir del 1 junio a un 25% y “deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia”, ha hecho saber el mandatario en su plataforma Truth Social.

Trump señala concretamente a este grupo de países porque sus representantes, ha indicado, “han viajado a Groenlandia con fines desconocidos” y generado “una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta” .

“Estos países, que participan en este peligroso juego, han puesto en juego un nivel de riesgo insostenible”, ha avisado el presidente estadounidense antes de declarar que se ha visto obligado a tomar esta decisión “para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas”.