SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla

    Establece un 10% adicional para Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia a partir del 1 de febrero

    Por 
    Europa Press
    Facebook @DonaldTrump

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado que impondrá a partir del próximo 1 de febrero aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia por declarar su respaldo a Groenlandia frente a la amenaza del mandatario de hacerse con el control de la isla; un nuevo gravamen que permanecerá en vigor hasta que EE.UU. complete el proceso de “adquisición” del territorio.

    Este arancel subirá a partir del 1 junio a un 25% y “deberá pagarse hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total y completa de Groenlandia”, ha hecho saber el mandatario en su plataforma Truth Social.

    Trump señala concretamente a este grupo de países porque sus representantes, ha indicado, “han viajado a Groenlandia con fines desconocidos” y generado “una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta”.

    “Estos países, que participan en este peligroso juego, han puesto en juego un nivel de riesgo insostenible”, ha avisado el presidente estadounidense antes de declarar que se ha visto obligado a tomar esta decisión “para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente y sin lugar a dudas”.

    Lee también:

    Más sobre:Donald TrumpGroenlandiaArancelesAliados europeosEE.UU.Estados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a recolector de basura que disparó en contra de una persona en Curicó

    Dejan en prisión preventiva a presunto homicida de menor de edad colombiano en Antofagasta

    Desaparece avión con 11 personas a bordo en Indonesia: activan operativo de búsqueda

    “No fue coordinada con Israel”: Netanyahu rechaza formación de la Comisión Administrativa Palestina ideada por Estados Unidos

    En la OPE y con lista acotada de invitados: equipo de Kast afina los últimos detalles para la presentación del gabinete

    Bancada UDI se lanza contra estrategia comunicacional del gobierno y cuestiona el “legado” de Boric

    Lo más leído

    1.
    Continúa el proceso de venta de estaciones de Aramco: ofertas vinculantes llegan en marzo

    Continúa el proceso de venta de estaciones de Aramco: ofertas vinculantes llegan en marzo

    2.
    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    SalfaCorp se adjudica contrato por US$ 130 millones para construir terminal marítima energética en República Dominicana

    3.
    Reajuste sector público: Senado comienza a revisar proyecto y oposición anticipa que rechazará “norma de amarre”

    Reajuste sector público: Senado comienza a revisar proyecto y oposición anticipa que rechazará “norma de amarre”

    4.
    Los chilenos ya no viajan tanto a Argentina como antes

    Los chilenos ya no viajan tanto a Argentina como antes

    5.
    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    El eventual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, hace primeras gestiones y visita desaladoras en Atacama

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Declaran Alerta Roja en Coronel por incendio forestal y evacúan sector La Obra

    Declaran Alerta Roja en Coronel por incendio forestal y evacúan sector La Obra

    Resultados de Admisión 2026: a qué hora se publican y cuándo inician las matrículas

    Resultados de Admisión 2026: a qué hora se publican y cuándo inician las matrículas

    A qué hora y dónde ver la final de Chile vs. Brasil por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver la final de Chile vs. Brasil por el Mundial de la Kings League

    Detienen a recolector de basura que disparó en contra de una persona en Curicó
    Chile

    Detienen a recolector de basura que disparó en contra de una persona en Curicó

    Dejan en prisión preventiva a presunto homicida de menor de edad colombiano en Antofagasta

    Declaran Alerta Roja en Coronel por incendio forestal y evacúan sector La Obra

    Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla
    Negocios

    Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla

    Transparencia empresarial: Un valor imprescindible para recuperar la confianza en Chile

    Retail Financiero llama a una alianza tripartita para “rescatar a un millón de personas que están en el crédito informal”

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente
    Tendencias

    El estudio científico que pone en duda ciertos beneficios del ayuno intermitente

    Por 70 años pensaron que tenían un mamut en el museo: los huesos pertenecían a otra especie

    Laurie Santos, académica de Yale: “El uso de las redes sociales afecta negativamente a nuestra felicidad”

    Un paso más cerca del Super Bowl LX: la programación de los playoffs de la NFL este fin de semana
    El Deportivo

    Un paso más cerca del Super Bowl LX: la programación de los playoffs de la NFL este fin de semana

    “No me contrataron por feo”: la insólita razón que impidió la llegada de un defensor ruso a Barcelona

    Un alivio en medio de la crisis: Álvaro Arbeloa se anota con su primera victoria en el Real Madrid

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Reseña de libros: de Jon Lee Anderson a Trinidad Silva
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Jon Lee Anderson a Trinidad Silva

    Luck Ra, el humor de Erwin Padilla y las rancheras se toman el Patagual: así fue la segunda noche de Olmué 2026

    Stop!: Andy Bell brilla en el Caupolicán

    Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla
    Mundo

    Trump impone nuevos aranceles a aliados europeos de Groenlandia hasta que complete la adquisición de la isla

    Desaparece avión con 11 personas a bordo en Indonesia: activan operativo de búsqueda

    “No fue coordinada con Israel”: Netanyahu rechaza formación de la Comisión Administrativa Palestina ideada por Estados Unidos

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”
    Paula

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida