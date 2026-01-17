SUSCRÍBETE POR $1100
    “No fue coordinada con Israel”: Netanyahu rechaza formación de la Comisión Administrativa Palestina ideada por Estados Unidos

    El primer ministro israelí señaló que esto va en contra de la política de Israel, y anunció que solicitó a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, para que se ponga en contacto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

    Por 
    Daniela Silva
     
    Europa Press
    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE I

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó hoy sábado el anuncio formulado por Estados Unidos sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina.

    Esta administración de tecnócratas palestinos fue ideada por el equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reemplazar la autoridad del movimiento islamista palestino Hamas en Gaza durante un futuro de posguerra.

    Según denunció la autoridad israelí, esto no fue conversado con Israel.

    El anuncio de la composición de la Comisión Administrativa Palestina no fue coordinado con Israel y es contrario a su política”, ha hecho saber la oficina del primer ministro Netanyahu.

    En este sentido, Netanyahu anunció que dio la orden a su ministro de Exteriores, Gideon Saar para que se ponga en contacto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, “sobre esta cuestión”.

