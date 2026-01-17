Desaparece avión con 11 personas a bordo en Indonesia: activan operativo de búsqueda

Un avión de pasajeros con 11 personas a bordo desapareció este sábado en una zona montañosa de Indonesia, motivando el despliegue de un amplio operativo de búsqueda y rescate por aire y tierra

El ATR 42-500, operado por Indonesia Air Transport, volaba desde Yogyakarta hacia la capital de Sulawesi del Sur cuando dejó de aparecer en el radar. La última señal fue registrada a las 13:17 horas locales en el área de Leang-Leang, un distrito montañoso de la provincia de Sulawesi del Sur. Poco después, controladores declararon la fase de emergencia tras perder comunicación radial.

Según el Ministerio de Transporte, el avión recibió instrucciones para corregir su alineación de aproximación y, tras eso, se interrumpió el contacto. Equipos de rescate —con apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea, drones y unidades terrestres— fueron desplegados hacia el Parque Nacional Bulusaraung, donde el terreno escarpado ha complicado las labores.

Las esperanzas de localizar la aeronave aumentaron luego de que excursionistas reportaran restos dispersos , un logotipo compatible con la aerolínea y pequeños focos de incendio en el lugar .

A bordo viajaban ocho tripulantes y tres pasajeros, todos ellos funcionarios del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca que participaban en una misión de vigilancia aérea vinculada a la gestión pesquera del país.