Reportan que EE.UU. dialogaba con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

Foto: Diosdado Cabello en una ceremonia para conmemorar el intento de golpe de 1992, en 2015.

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos habrían sostenido conversaciones con el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, desde meses antes del operativo del 3 de enero que derivó en la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Según informó Reuters, los contactos continuaron también tras la incursión y forman parte de los esfuerzos de Washington por controlar la situación interna en el país caribeño.

En ese sentido, las autoridades estadounidenses advirtieron a Cabello que no utilizara a las fuerzas de seguridad ni a grupos armados oficialistas para reprimir a la oposición.

Cabello, de 62 años, figura en la misma acusación por narcotráfico que EE.UU. utilizó para justificar la detención de Maduro, pero no fue capturado durante el operativo. Washington ofrece actualmente una recompensa de US$25 millones por información que permita su arresto, por su presunta vinculación con el llamado Cartel de los Soles, que EE.UU. acusa de operar como una red de tráfico de drogas dentro del Estado venezolano.

El exmilitar y antiguo colaborador de Hugo Chávez ha sido durante años una de las figuras más poderosas del chavismo y el principal operador de la represión. Ha tenido influencia directa sobre los servicios de contrainteligencia y ha sido vinculado a los llamados colectivos, grupos civiles armados afines al oficialismo.