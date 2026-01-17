Delcy Rodríguez destituye a Álex Saab, señalado testaferro de Maduro, como ministro de Industria

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó este viernes al empresario colombiano Álex Saab del cargo de ministro de Industria, una posición que le había sido asignada por el expresidente Nicolás Maduro tras su liberación en 2023

Cabe señalar que Saab ha estado en el centro de múltiples acusaciones internacionales por su relación financiera y política con el derrocado mandatario.

En ese sentido, Rodríguez anunció también la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional, cartera que estará al mando de Luis Antonio Villegas.

“Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades”, publicó la mandataria en su cuenta de Telegram.

Originario de Colombia, Saab ha sido vinculado desde 2017 con el entorno chavista y sindicado por la justicia estadounidense como supuesto testaferro de Maduro, acusado de lavar dinero y desviar fondos públicos mediante redes empresariales .

En 2020 fue detenido en Cabo Verde, para posteriormente ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por lavado de activos antes de ser excarcelado en 2023 en un acuerdo que incluyó la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses