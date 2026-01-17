En medio del avance chino, EE.UU. aprueba millonario acuerdo para base naval en Perú

Una inversión que asciende hasta los USD 1.500 millones aprobó el pasado jueves el Departamento de Estado de Estados Unidos para modernizar la Base Naval del Callao en Perú.

La compra fue solicitada por el Gobierno peruano y se financia con presupuesto del Estado, aprobado en la Ley de Endeudamiento para un desembolso progresivo. Este convenio está provisto para mejorar la infraestructura de la principal instalación de la Marina de Guerra del país.

Esto incluye diseño y construcción, equipo logístico, apoyo técnico y la asignación de hasta 20 representantes del gobierno norteamericano por hasta 10 años para supervisar y gestionar el proceso, así como la adquisición de equipos y servicios especializados.

Desde la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa de Estados Unidos (DSCA) afirman que este convenio “contribuirá a los objetivos de política exterior de Estados Unidos al ayudar a mejorar la seguridad de un socio importante que es una fuerza para la estabilidad política, la paz y el progreso económico en América del Sur”.

Es relevante considerar que El Callao representa un punto de interés estratégico y económico, porque incluye la principal base naval de Perú y el principal puerto comercial, además de que está cerca del aeropuerto internacional Jorge Chávez. Además, a solo 80 km de distancia está el megapuerto Chancay , financiado por capitales chinos. Por lo mismo, el convenio aprobado también tiene un veta competitiva.

La confirmación de esta venta fue confirmada el jueves por el Departamento de Estado y ya fue derivada al Congreso estadounidense, para su siguiente aprobación, por lo que el valor final del contrato podría llegar a ser menor.