Trump anuncia a los miembros fundadores de la junta de paz para Gaza: el detalle de cada uno de sus integrantes

La Casa Blanca anunció durante la jornada del viernes las personas elegidas para conformar la llamada “junta de paz” para Gaza, la que se encargará de supervisar al nuevo gobierno que administrará el territorio.

Se espera que esta junta, al igual que el también recientemente conformado Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), operen de tal forma de cumplir con los 20 puntos del plan del gobierno estadounidense para la finalización del conflicto en Gaza.

El día anterior (jueves), el mismo gobierno estadounidense había anunciado la creación de la NCAG, encabezado por Ali Sha’ath, un exfuncionario de la Autoridad Palestina y nativo de Gaza.

Además de esto, se detallaron los miembros fundadores de la junta de paz. Como fundadores de la instancia se encuentran: Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga y Robert Gabriel.

Posteriormente, durante la jornada del sábado, el presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó a través de X su participación como miembro fundador en la instancia.

“Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza”, escribió en la señalada publicación.

Así las cosas, el siguiente es un detalle de cada uno los miembros escogidos por la Casa Blanca.

Marco Rubio

El actual secretario de Estado del gobierno de Donald Trump fue confirmado en su puesto el 21 de enero de 2025. Hijo de padres cubanos, antes de su actual cargo fue parte de la Cámara de Representantes de Florida y senador por el mencionado estado.

En 2015 fue precandidato presidencial, pero decidió retirarse de la contienda tras perder en las primarias republicanas en Florida frente a Donald Trump.

Como miembro del Partido Republicano, y especialmente durante esta segunda administración de Trump, sus posturas han ganado reconocimiento.

Se menciona que fue uno de los principales impulsores de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, la que hasta el momento decantó en la captura del líder chavista el pasado 3 de enero pasado.

Steve Witkoff

El actual enviado especial del gobierno estadounidense a Medio Oriente por el gobierno de Trump es un empresario inmobiliario nacido en el Bronx, de padres judíos.

Estudió leyes y tras su título se dedicó al sector inmobiliario como asesor legal, donde desarrolló una importante fortuna desde la década de 1980.

Particularmente cercano con el actual presidente Trump, con quien ha tenido frecuentes encuentros de golf, el inversionista ha tomado particular importancia tras ser nombrado enviado especial en 2025.

En su posición ha tenido que representar a Estados Unidos principalmente en lo vinculado al conflicto en la Franja de Gaza entre Palestina e Israel, además de otras situaciones que han afectado a la región. Ha debido coordinar las relaciones con Hamás y los gobierno de Qatar y Arabia Saudita, por ejemplo.

Jared Kushner

Kushner es un inversor estadounidense , pero su principal vinculación con la administración Trump es ser el yerno del magnate , esto tras casarse con la hija mayor del actual mandatario, Ivanka Trump, en 2009.

Con estudios de Gobierno en Harvard y de Leyes en la Universidad de Nueva York, Kushner desarrolló una carrera como inversionista. En 2006 compró por 10 millones de dólares el The New York Observer.

Además de estar casado con la hija de Trump, también ha tenido influencia en el desarrollo de la carrera política del magnate. Kushner es visto como uno de los principales diseñadores de la campaña de Trump, especialmente para su primer gobierno.

Durante la primera administración Trump, ocupó los cargos de consejo superior del Presidente y fue director de la Oficina de Innovación Americana.

SHEREEN TALAAT

Tony Blair

El abogado titulado de Oxford fue uno de los principales líderes del Partido Laborista inglés, al que dirigió entre 1994 y 2007. Durante gran parte de este período, concretamente entre 1997 y 2007, fue el primer ministro de Reino Unido .

Durante su administración, tuvo que tratar el fin del conflicto armado en Irlanda del Norte y las guerras en Irak y Afganistán. En estas guerras, el Reino Unido entregó su apoyo a Estados Unidos.

Por otro lado, entre 2007 y 2015 ejerció como enviado de paz en Medio Oriente en representación de la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y la ONU.

Marc Rowan

Rowan es un empresario estadounidense, cofundador y CEO del fondo de inversión Apollo Global Management , que maneja activos por alrededor de 785 mil millones de dólares.

El multimillonario es cercano al gobierno de Trump. En 2020, cooperó con un millón de dólares para la campaña del magnate.

Durante la segunda administración de Trump llegó a ser considerado como candidato para asumir como secretario del Tesoro, pero finalmente asumió aquella posición Scott Bessent.

Ajay Banga

El empresario indioestadounidense ha sido presidente de la compañía de inversión Exor y vicepresidente de General Atlantic.

Actualmente resalta por ser el presidente del Banco Mundial , cargo que asumió en 2023 tras ser nominado por la administración de Joe Biden.

Anteriormente fue CEO de Mastercard entre 2010 y 2020, además de participar en Citigroup entre 1996 y 2009.

Lucas Jackson

Robert Gabriel

Gabriel trabaja principalmente como asesor político y desde la primera campaña presidencial de Trump en 2016 ha colaborado con el magnate y actual presidente.

Actualmente colabora como delegado del Consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos junto a Andy Baker.

Javier Milei

El actual presidente de Argentina es economista y docente y asumió la cabeza de la nación trasandina a finales de 2023.

Conocido por sus posturas libertarias y una personalidad extravagante, el mandatario ha buscado constantemente acercamiento con la administración Trump, lo que se volvió especialmente relevante para la solicitud de un préstamo al tesoro de Estados Unidos por 20.000 millones de dólares.

Antes de alcanzar la máxima magistratura, Milei se recibió como licenciado en economía en la Universidad de Belgrano, además de cursar un posgrado en Teoría Económica en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) de Argentina. En esta área, tuvo labores tanto en el ámbito público, cuando fue pasante en el Banco Central de Argentina, como en el mundo privado. Posteriormente también desarrolló carrera como catedrático.

Políticamente, se afilió al Partido Libertario en 2019 y fue elegido diputado por Buenos Aires en 2021, instancia en la que resultó electo.