Trump nombra a los miembros de su “junta de paz” para Gaza: entre ellos Tony Blair y Marco Rubio

La Casa Blanca anunció este viernes que una junta ejecutiva supervisará el nuevo gobierno de Gaza, siendo encargada de supervisar la reconstrucción del territorio y su administración de transición.

Los funcionarios nombrados por el mandatario estadounidense, Donald Trump, para esta “junta de paz” -como la llamó el mandatario-, son el exprimer ministro británico, Tony Blair; el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado especial de Washington, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno de Trump.

El mandatario republicano, que presidirá este “consejo ejecutivo fundador”, también incluyó entre los integrantes al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

“Estados Unidos sigue plenamente comprometido a apoyar este marco de transición, trabajando en estrecha colaboración con Israel, las principales naciones árabes y la comunidad internacional”, afirmó la Casa Blanca en su comunicado oficial.

La declaración, además, reafirma que el denominado Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) estará dirigido por Ali Sha’ath, exfuncionario de la Autoridad Palestina y nativo de Gaza.

Trump, como consignó The Guardian, también nombró a Aryeh Lightstone y Josh Gruenbaum como asesores principales de la junta, para supervisar “la estrategia y las operaciones diarias”.