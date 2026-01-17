SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Jamenei acusa a Trump de ser responsable de las muertes en protestas en Irán

    El líder supremo iraní denunció un “complot estadounidense” detrás de las manifestaciones que sacuden al país, descartó llevar a Irán a la guerra y reconoció el impacto de la crisis económica en el descontento social.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Jamenei acusa a Trump de ser responsable de las muertes en protestas en Irán

    El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, responsabilizó este sábado directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las víctimas y los daños provocados durante las protestas que han sacudido a la República Islámica en las últimas semanas, las más graves registradas en años recientes.

    En un acto realizado en Teherán ante miles de seguidores, Jamenei afirmó que las manifestaciones forman parte de un “complot estadounidense” destinado a desestabilizar al país. “Consideramos al presidente de Estados Unidos culpable de las víctimas, los daños y las acusaciones que ha dirigido a la nación iraní”, declaró, asegurando que el objetivo de Washington es “devorar a Irán”.

    Según el líder iraní, esta vez la intervención extranjera habría alcanzado un nivel inédito. A diferencia de episodios anteriores —que, sostuvo, involucraban a periodistas o políticos de segundo nivel—, Jamenei acusó que en esta ocasión el propio Trump habría participado de manera directa.

    Jamenei acusa a Trump de ser responsable de las muertes en protestas en Irán

    “La particularidad del reciente complot es que el propio presidente de Estados Unidos intervino personalmente: habló, amenazó y, alentando a los conspiradores, les envió el mensaje de que avanzaran, que no tuvieran miedo y que contarían con apoyo militar”, afirmó. En ese sentido, acusó la presencia de agentes seleccionados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel para provocar disturbios en el país.

    Pese a endurecer su discurso, Jamenei descartó llevar a Irán a un conflicto armado. “No llevaremos al país hacia la guerra, pero tampoco dejaremos impunes a los criminales internos e internacionales del complot estadounidense”, sostuvo, subrayando que “Estados Unidos debe rendir cuentas”.

    En un reconocimiento poco habitual, el líder supremo aludió a las causas económicas que detonaron las movilizaciones. “La situación económica no es buena, la gente del pueblo lucha por su sustento”, dijo, llamando a los funcionarios del Gobierno a trabajar con mayor seriedad y a redoblar sus esfuerzos para enfrentar la crisis.

    Jamenei acusa a Trump de ser responsable de las muertes en protestas en Irán

    Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, cuando comerciantes de Teherán cerraron sus negocios en rechazo a la fuerte caída del rial. Sin embargo, las movilizaciones se expandieron rápidamente a distintas ciudades del país, con consignas como “Muerte a la República Islámica” y “Muerte a Jamenei”.

    Las manifestaciones han sido reprimidas de manera violenta por las fuerzas de seguridad. Aunque las cifras oficiales no han sido confirmadas, organizaciones opositoras con sede en el exilio cifran en 3.428 los fallecidos y en 19.000 los detenidos.

    En paralelo, Trump había advertido previamente que Estados Unidos podría atacar Irán si continuaban las muertes, cuando el balance oficial hablaba de siete víctimas. Posteriormente, afirmó que “va ayuda en camino”, declaración que fue interpretada por sectores del Gobierno iraní como una señal de posible intervención en la República Islámica.

    Jamenei acusa a Trump de ser responsable de las muertes en protestas en Irán
    Más sobre:Donald TrumpIránAli JameneiMedio OrienteProtestasMuertesEstados Unidos

