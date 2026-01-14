SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Irán pide a la ONU que condene el apoyo de Trump a los manifestantes y su “injerencia”

    La solicitud llega luego de que Trump haya alentado a los manifestantes a “tomar las instituciones” iraníes.

    Por 
    Europa Press
    Protestas en Irán.

    El Gobierno iraní ha instado “urgentemente” a Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad que condenen de forma “inequívoca” las amenazas vertidas por las autoridades de Estados Unidos sobre un ataque militar y su “injerencia” en asuntos internos del país centroasiático, después de que el presidente Donald Trump haya alentado en redes sociales a los manifestantes iraníes a seguir saliendo a las calles y a “tomar el control” de las instituciones.

    “La República Islámica de Irán insta urgentemente al secretario general (de la ONU, António Guterres), al Consejo de Seguridad y, en particular, a sus miembros responsables, a que cumplan con las responsabilidades que les incumben en virtud de la Carta, condenando de manera inequívoca todas las formas de incitación a la violencia, las amenazas de uso de la fuerza y la injerencia en los asuntos internos de Irán por parte de Estados Unidos”, reza una carta del embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir-Saeid Iravani.

    La misiva, difundida en redes sociales por la Misión Permanente de Irán ante la ONU, pide asimismo a Guterres y al presidente del Consejo de Seguridad, Abukar Dahir Osman, que emplacen “a Estados Unidos y al régimen israelí a que pongan fin de inmediato a sus políticas y prácticas desestabilizadoras y cumplan plenamente con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional”, tras atribuir a estos dos países una “responsabilidad jurídica directa e innegable por la pérdida de vidas civiles inocentes” en las protestas.

    Teherán ha solicitado en el mismo escrito a los dos dirigentes de la ONU que “adviertan a Estados Unidos contra cualquier posible error de cálculo que les lleve a cometer actos de agresión militar contra la República Islámica de Irán”.

    Por otra parte, ha instado a “todos” los Estados miembros a que “se abstengan de realizar declaraciones o acciones provocativas e irresponsables que violen la Carta de Naciones Unidas”, incluyendo su soberanía, integridad territorial e independencia política.

    El documento llega después de que el inquilino de la Casa Blanca haya alentado a los manifestantes a “tomar las instituciones” iraníes, por el que el embajador iraní ha acusado a Trump de “incitar abiertamente a la violencia dentro” del país.

    “Esta imprudente declaración fomenta explícitamente la desestabilización política, incita e invita a la violencia y amenaza la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional de la República Islámica de Irán. Constituye una violación flagrante de los principios fundamentales del Derecho Internacional consagrados en la Carta de Naciones Unidas”, ha esgrimido.

    En este sentido, ha denunciado que “esta retórica intervencionista forma parte de una pauta continua y creciente encaminada a la desestabilización política por parte de” Trump, y ha enmarcado la declaración del mandatario estadounidense de este martes en “el fracaso de la guerra de 12 días” contra Irán de junio de 2025 en “una política más amplia de cambio de régimen llevada a cabo mediante la denominada campaña de máxima presión, la escalada de sanciones unilaterales ilegales, la desestabilización social y económica deliberada, la propagación sistemática de la inseguridad y la incitación a los jóvenes a enfrentarse al Gobierno de la República Islámica de Irán”.

    Más sobre:IránEstados UnidosONU

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters

    Los abogados de Bolsonaro vuelven a pedir que cumpla su pena de cárcel en arresto domiciliario

    Delcy Rodríguez promete destinar “cada dólar” de la venta de hidrocarburos al sistema de salud

    Lo más leído

    1.
    “Protector de pedófilos”: Captan gesto obsceno de Trump luego de ser increpado por caso Epstein

    “Protector de pedófilos”: Captan gesto obsceno de Trump luego de ser increpado por caso Epstein

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Beca de Alimentación para la Educación Superior: cuál es el monto y quiénes la reciben

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hombre muere apuñalado en el centro de Concepción: el atacante es su cuñado

    Llaman a evacuar sector de Ránquil tras avance de incendio forestal

    JP Morgan y banqueros centrales salen en defensa de Powell mientras Trump lo trata de incompetente y corrupto
    Negocios

    JP Morgan y banqueros centrales salen en defensa de Powell mientras Trump lo trata de incompetente y corrupto

    Superintendente de Pensiones y paso a fondos generacionales: “Se puede construir un régimen lo suficientemente flexible”

    La fórmula que estudia Kast para aliviar costo del salario mínimo a las pymes

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard
    Tendencias

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Alejandro Tabilo desaprovecha un gran comienzo y es eliminado de Auckland ante Luciano Darderi
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo desaprovecha un gran comienzo y es eliminado de Auckland ante Luciano Darderi

    Una leyenda al rescate: Michael Carrick asume la banca del Manchester United con la misión de salir de la crisis

    Batacazo ante el club hermano y en el derbi de la ciudad: el París FC elimina al poderoso PSG de la Copa de Francia

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters
    Cultura y entretención

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

    Irán pide a la ONU que condene el apoyo de Trump a los manifestantes y su “injerencia”
    Mundo

    Irán pide a la ONU que condene el apoyo de Trump a los manifestantes y su “injerencia”

    Los abogados de Bolsonaro vuelven a pedir que cumpla su pena de cárcel en arresto domiciliario

    Delcy Rodríguez promete destinar “cada dólar” de la venta de hidrocarburos al sistema de salud

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender