Trump insta a los manifestantes en Irán a “tomar las instituciones”: “La ayuda está en camino”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este martes su apoyo a los manifestantes que protestan contra las autoridades en Irán, a los que ha pedido “mantener las protestas y tomar las instituciones”, afirmando que “la ayuda está en camino”.

“Patriotas iraníes, ¡sigan protestando! ¡Tomen sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio”, ha afirmado el presidente estadounidense en un mensaje en su propia red social.

Iranian Patriots, KEEP PROTESTING - TAKE OVER YOUR INSTITUTIONS!!! Save the names of the killers and abusers. They will pay a big price. I have cancelled all meetings with Iranian Officials until the senseless killing of protesters STOPS. HELP IS ON ITS WAY. MIGA!!! PRESIDENT… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) January 13, 2026

En este sentido, Trump ha indicado que “la ayuda está en camino”, sin especificar más qué tipo de asistencia proveerá Washington a los manifestantes que están protagonizando fuertes protestas en el país desde hace semanas.

En todo caso, el mandatario norteamericano ha confirmado que cancela todos los encuentros con dirigentes iraníes “hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes”.

Estados Unidos viene mostrando su intención de apoyar las protestas que se están reproduciendo desde hace días en las principales ciudades iraníes. La Casa Blanca afirmó este lunes que “la diplomacia siempre es la primera opción” para Trump, pero que no descarta ninguna alternativa, entre ellas un posible ataque a Irán.

La oleada de protestas en el país centroasiático ha sido duramente reprimida por las fuerzas de seguridad iraníes, dejando más de 640 víctimas mortales y de 10.000 detenidos, según el balance ofrecido hasta ahora por grupos de Derechos Humanos.