    Mundo

    Príncipe heredero de Irán insta al mundo a ayudar a los manifestantes a derrocar al régimen de Jamenei

    Reza Pahlavi, el hijo exiliado del último sha iraní, además presentó su plan para los "cien días posteriores al colapso del régimen" y defendió la validez de una operación militar estadounidense en su país.

    Por 
    Lya Rosen
    Thomas Padilla

    El hijo exiliado del último sha (rey) iraní, Reza Pahlavi, pidió este viernes al mundo ayudar a los manifestantes a derrocar al gobierno de Irán, encabezado por el ayatolá Alí Jamenei, y dijo que confía en que “la República Islámica caerá”.

    Pahlavi, quien vive en Estados Unidos y en los últimos días se ha alzado como una de las voces opositoras más fuertes contra la represión a las protestas en Irán, solicitó atacar a los líderes de la Guardia Revolucionaria iraní, lo que, a su juicio, “facilitaría nuestra tarea y evitaría más pérdidas de vidas”.

    En una conferencia de prensa celebrada el viernes en Washington, el príncipe heredero acusó al estamento clerical iraní de haberse convertido en una “fuerza de ocupación” que ha “secuestrado” el país.

    Ante lo cual llamó a la comunidad internacional a que actúe inmediatamente para orquestar un “proceso de transición hacia un Irán libre y democrático”.

    De la misma forma, Pahlavi afirmó que sectores del aparato de seguridad iraní se habían negado a participar en la represión y que por esto las autoridades iraníes habían traído combatientes de milicias extranjeras para sofocar las protestas.

    También, como consignó la BBC, instó a las potencias mundiales a que ejerzan presión económica, expulsen a los diplomáticos iraníes, exijan la liberación de todos los presos políticos y desplieguen el sistema de internet satelital Starlink, y otras comunicaciones seguras, para permitir la conectividad en Irán.

    “El pueblo iraní está tomando medidas decisivas sobre el terreno. Es hora de que la comunidad internacional se una plenamente a él”, afirmó.

    Para luego agregar: “Con o sin la ayuda del mundo, el régimen caerá. Caerá antes y se salvarán más vidas si el mundo pasa de las palabras a los hechos”.

    En la misma rueda de prensa, el líder opositor aprovechó de explicar las líneas maestras de su plan para los “cien días posteriores al colapso del régimen”, que comenzaría con la “restauración de la confianza económica” en el país y garantías para el funcionamiento de los servicios esenciales.

    Lo que, según sus palabras, sería acompañado de un proceso constitucional bajo observación internacional para la posterior celebración de “elecciones libres y justas” que lleven a un Irán “libre y democrático que vivirá en paz con sus vecinos”.

    Esto, para que finalmente los iraníes asuman el “control total de su propio destino” a través de una “devolución del poder que les ha sido arrebatado por este régimen”.

    Eventual operación de EE.UU.

    Pahlavi, cuyo padre, el último shah de Irán, fue derrocado en una revolución islámica en 1979, también prometió regresar a Irán, ya que se declaró convencido de tener el apoyo necesario para guiar al país en esta transición.

    Estoy seguro de que tengo el respaldo de mis compatriotas y creo que el pueblo iraní ha declarado, en masa además, quién quieren que lidere esta transición”, afirmó.

    Para luego agregar: “Conocen mi trayectoria. Conocen mi compromiso inquebrantable con la democracia y los Derechos Humanos. Esta ha sido mi postura desde el primer día y la sigo manteniendo hasta el día de hoy. Saben que pueden confiar en mí”.

    El heredero en el exilió además defendió la validez de una operación militar estadounidense para debilitar a las autoridades iraníes y proteger a la población, que está “indefensa en las calles”.

    Cualquier ataque contra las entidades de represión del régimen facilitará nuestra tarea, evitará más pérdidas de vidas y debilitará al régimen hasta el punto de que la resistencia será inútil: intentaremos animar a la cúpula del régimen a que finalmente se retire, y la sociedad se dará cuenta de que se ha desmoronado por completo”, detalló.

    Cabe señalar que, según un grupo de derechos humanos, más de 2.600 manifestantes han muerto en las manifestaciones en Irán que comenzaron el 28 de diciembre por los problemas en la economía local y se convirtieron en una petición para poner fin al gobierno del líder supremo Alí Jamenei.

