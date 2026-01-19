SUSCRÍBETE POR $1100
    Bolsas mundiales caen con fuerza tras amenaza de Trump de subir aranceles por Groenlandia

    Los sectores más golpeados fueron el automotriz. El índice Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts caía 2,2% en las primeras transacciones. Volkswagen cedía cerca de 3,3%, Porsche bajaba 3,7% y BMW retrocedía 6,6%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Donald Trump presiona por Groenlandia.

    Las bolsas mundiales operan con fuertes caídas este lunes, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a países europeos si se oponen a su intento de comprar Groenlandia.

    El índice MSCI World de acciones mundiales baja 0,16% mientras que el MSCI ACWI que incluye a los emergentes retrocede 015%.

    Las acciones del viejo continente son las más afectadas. El Stoxx 600 paneuropeo retrocedía cerca de 0,8% poco antes de las 8:30 horas de Londres, con todos los sectores operando en terreno negativo.

    Los futuros de Wall Street también anticipaban una apertura con números rojos.

    El movimiento del mercado se produjo tras el anuncio realizado el sábado por Trump, quien señaló que ocho aliados europeos enfrentarían aranceles crecientes -que partirían en 10% el 1 de febrero y subirían hasta 25% el 1 de junio- si no se alcanza un acuerdo que permita a Washington “comprar” Groenlandia, territorio semiautónomo que forma parte de Dinamarca.

    En su red social Truth Social, el mandatario afirmó que los gravámenes se mantendrán “hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”.

    Según detalló Trump, las medidas afectarían a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Líderes europeos calificaron los aranceles como “inaceptables” y manifestaron su respaldo a Dinamarca.

    Cómo van las acciones bolsas y mercados por Groenlandia. Europa Press/Contacto/Kristian T

    En la apertura, los sectores más golpeados fueron el automotriz y el de bienes de lujo. El índice Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts caía 2,2% en las primeras transacciones. Volkswagen cedía cerca de 3,3%, Porsche bajaba 3,7% y BMW retrocedía 6,6%.

    En el segmento de lujo, LVMH perdía 3,6%, Kering caía 2,9%, Hermès retrocedía 3,3% y Moncler bajaba 1,8%, mientras el Stoxx Europe Luxury 10 descendía 2,9%.

    Acciones de defensa, al alza

    En contraste, las acciones de defensa mostraban avances. Rheinmetall, el mayor grupo europeo del sector, subía 1,4%; Renk avanzaba cerca de 3,6%; y Thales ganaba 2,6% en las primeras operaciones.

    En el sector tecnológico, ASM International subía 1,8% tras informar reservas preliminares para el cuarto trimestre por cerca de 800 millones de euros, por encima de las previsiones de 669 millones de euros, impulsadas por un repunte de los pedidos desde China. Los ingresos preliminares alcanzaron los 698 millones de euros, superando las estimaciones del mercado.

    En contraste, ASML caía 2,8% luego de haber alcanzado un máximo histórico la semana pasada.

    Los mercados también siguen de cerca el inicio del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde Trump tiene previsto intervenir el miércoles. En la agenda de la semana, no se esperan grandes resultados corporativos, aunque se conocerán datos de inflación de la zona euro.

