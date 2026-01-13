SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El tesoro mineral detrás de la obsesión de Trump por Groenlandia

    La isla posee 25 de los 34 minerales críticos identificados por Europa.

    Por 
    Andrés Parra
    Qué recursos tiene Groenlandia

    La insistencia de la administración estadounidense por adquirir Groenlandia ha puesto el foco internacional sobre este territorio ártico. Más allá de la retórica sobre seguridad nacional, la isla posee un potencial geológico que Washington valora estratégicamente para diversificar sus suministros y reducir la dependencia del mercado asiático.

    Un análisis de 2023 del Estudio Geológico de Dinamarca y Groenlandia (GEUS) reveló un alto potencial de actividad extractiva. Para dimensionar estas cifras, los datos se contrastaron con las reservas globales del Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) de 2024.

    Es vital notar que, mientras las cifras del USGS representan recursos cuya extracción ya es rentable, los datos de la GEUS para Groenlandia refieren a recursos identificados cuya rentabilidad comercial aún está por confirmarse.

    ¿Qué hay bajo el hielo?

    Según el estudio de la GEUS, Groenlandia alberga algunos de los yacimientos más grandes del mundo en minerales. En particular, se identificaron 25 de los 34 minerales críticos para Europa.

    Qué recursos tiene Groenlandia JONATHAN NACKSTRAND

    Destaca el tántalo, un metal crítico para componentes electrónicos. La isla alberga 916 mil toneladas del recurso, que supera las reservas globales estimadas en 390.000 toneladas.

    Le sigue el circonio, con depósitos de 57,1 millones de toneladas, lo que equivale al 78% de las reservas globales. Asimismo, el territorio tiene 9,8 millones de toneladas de estroncio, lo que se traduce en el 51% de la reserva.

    Respecto a las tierras raras, cruciales para tecnologías verdes, la isla acumula 36,1 millones de toneladas, igual al 40% de las reservas mundiales. Otro recurso crítico es el niobio, con 5,9 millones de toneladas identificadas, lo que corresponde al 33% de las reservas.

    El balance de GEUS también destaca la presencia de feldespato, que registra 80 millones de toneladas (3,5% de las reservas); el molibdeno, con 324.000 toneladas, equivalente a un 2,2% de las reservas mundiales (de las cuales Chile posee el 9,3%); y el titanio, con 12,1 millones de toneladas (2,1% de las reservas).

    Completan la lista de recursos estratégicos 6 millones de toneladas reportadas de grafito (2,1% de las reservas), 179.000 toneladas de vanadio (1% de las reservas) y 235 mil toneladas de litio (0,8% de las reservas).

    Sumando a la riqueza mineral, las estimaciones sobre hidrocarburos son igual de elevadas. El USGS calculó en 2007 que el noroeste de Groenlandia podría albergar unos 31 mil millones de barriles de equivalente de petróleo.

    Actores clave en la carrera extractiva

    La actividad corporativa para extraer estos recursos ya está en marcha, aunque en diferentes etapas de desarrollo.

    En el sur de la isla, la Provincia de Gardar es el epicentro de las tierras raras, el circonio y el niobio. El proyecto Tanbreez, propiedad de Critical Minerals Corp, cuenta con permisos de explotación y alberga una de las mayores acumulaciones de tierras raras pesadas, circonio, niobio y tantalio del mundo.

    Qué recursos tiene Groenlandia Hannibal Hanschke

    Al respecto, Ignacio Mieres, líder de investigación de XTB Latam, destaca que las acciones de la compañía han registrado un alza de 101% en lo que va de 2026, impulsadas por el foco de Estados Unidos en la isla.

    Según el analista: “Una cooperación estratégica más estrecha podría destrabar el financiamiento y la demanda, mientras que las tensiones diplomáticas o la incertidumbre política podrían retrasar el desarrollo del proyecto y elevar el riesgo.”

    Por otro lado, la empresa Energy Transition Minerals ha identificado grandes yacimientos de tierras raras en el depósito Kvanefjeld, aunque este proyecto se encuentra actualmente paralizado por disputas legales. Asimismo, la empresa Neo Performance Materials está explorando el proyecto de tierras raras Sarfartoq.

    El grafito, esencial para las baterías de vehículos eléctricos, tiene un proyecto en Amitsoq, donde la compañía GreenRoc Strategic Minerals ha obtenido una licencia de explotación para reactivar una mina histórica de alto grado.

    En cuanto al molibdeno, la empresa canadiense Greenland Resources está impulsando el proyecto Malmbjerg en el centro-este de Groenlandia, que se encuentra en una fase avanzada de evaluación de viabilidad.

    Más allá de los minerales críticos para la transición energética, Groenlandia mantiene un potencial más tradicional. La mina de oro Nalunaq, operada por Amaroq Minerals en el sur, se encuentra en fase de puesta en marcha después de más de una década de inactividad.

    Sin embargo, la explotación de petróleo y gas es técnicamente difícil y políticamente sensible. Aunque existen licencias activas en la costa este, no hay producción industrial y el desarrollo del sector se detuvo tras un veto de 2021 motivado por las preocupaciones climáticas.

    No obstante, tras las elecciones de marzo de 2025, el panorama político se ha transformado significativamente, con cinco de los seis partidos en el parlamento a favor de reconsiderar la prohibición para financiar la independencia económica de la isla.

    Qué recursos minerale tienes Groenlandia Brennan Linsley

    Obstáculos logísticos y legales

    A pesar de esta riqueza latente, la minería no logró consolidarse como un foco económico central antes de 2025. El desarrollo del sector se ha visto históricamente frenado por barreras burocráticas y bajo financiamiento. A esto se suma la realidad operativa de la falta de infraestructura y clima extremo: el 80% de la isla está cubierta de hielo.

    El mayor freno legislativo proviene de las políticas ambientales implementadas en 2021, cuando el parlamento votó para prohibir la minería de uranio. Esta medida paralizó el desarrollo del proyecto Kvanefjeld de Energy Transition Minerals, ya que el uranio se extraería como subproducto de las tierras raras.

    Más sobre:GroenlandiamineralTrumpMinasextracción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Elizalde y defensa del legado de Boric: “Es evidente que el país está mucho mejor que lo que estaba hace cuatro años”

    Ministro Cordero defiende separación de seguridad penitenciaria y reinserción en reforma a Gendarmería

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    “Lanzaron más de 19 bombas incendiarias”: disparan a carabinero en desalojo de la megatoma de San Antonio

    Banqueros centrales mundiales se unen en defensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

    Lo más leído

    1.
    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    Casen 2024: Comunidades de Haití y Bolivia tienen las mayores tasas de pobreza, pero venezolanos lideran en número

    2.
    Reajuste: gobierno ingresa indicaciones a norma de amarre, pero CFA plantea reparos a financiamiento y eleva críticas de la oposición

    Reajuste: gobierno ingresa indicaciones a norma de amarre, pero CFA plantea reparos a financiamiento y eleva críticas de la oposición

    3.
    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    Fiscalía de EE.UU. abre investigación penal contra Jerome Powell en medio de tensiones con la Casa Blanca

    4.
    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    5.
    Grau anuncia cambio en norma de “amarre” para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    Grau anuncia cambio en norma de “amarre” para lograr aprobación: para reclamar ante Contraloría funcionarios deberán tener 5 años de antigüedad

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Quién es “Nicolasito”, el hijo de Nicolás Maduro, y cuáles son las acusaciones en su contra

    Servicios

    Temblor hoy, martes 13 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 13 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 6 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Los beneficios del Seguro Social que comienzan a recibir los pensionados en enero

    Elizalde y defensa del legado de Boric: “Es evidente que el país está mucho mejor que lo que estaba hace cuatro años”
    Chile

    Elizalde y defensa del legado de Boric: “Es evidente que el país está mucho mejor que lo que estaba hace cuatro años”

    Ministro Cordero defiende separación de seguridad penitenciaria y reinserción en reforma a Gendarmería

    “Lanzaron más de 19 bombas incendiarias”: disparan a carabinero en desalojo de la megatoma de San Antonio

    Banqueros centrales mundiales se unen en defensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell
    Negocios

    Banqueros centrales mundiales se unen en defensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

    Telefónica sella alianza con OpenAI y ofrecerá ChatGPT Plus gratis por seis meses a clientes de Movistar

    Apple elige a Google para impulsar su estrategia de inteligencia artificial y renovar Siri

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el “bloqueo” de pasaportes vigentes en Chile y cómo revisar el estado de tu documento

    Por qué los misiles de Rusia fallaron en Venezuela durante el ataque de EEUU, según reportes

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Una rápida negociación: las cifras detrás de la llegada de Javier Méndez a Colo Colo
    El Deportivo

    Una rápida negociación: las cifras detrás de la llegada de Javier Méndez a Colo Colo

    Revelan conversación con Assadi para que se quede a pelear el título con la U y no acepte oferta del equipo de Sampaoli

    Escándalo en el vóleibol: la grave denuncia de Colo Colo contra el público de la UC de la Liga Femenina

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    De Matapanki a Roberto Parra: guía con películas para ver en Ñuble Cine 2026
    Cultura y entretención

    De Matapanki a Roberto Parra: guía con películas para ver en Ñuble Cine 2026

    At Folsom Prison: la oda de Johnny Cash a los reclusos y a sus propias penurias

    Fallece a los 26 años Matthew Kwasniewski-Kelvin, guitarrista y miembro fundador de Black Midi

    La ONU pide a Irán el fin de la represión y critica que “se tilde de ‘terroristas’ a los manifestantes”
    Mundo

    La ONU pide a Irán el fin de la represión y critica que “se tilde de ‘terroristas’ a los manifestantes”

    Illinois demanda a la administración Trump por el despliegue del ICE y alerta de un “flagrante abuso de poder”

    Zelenski reclama “nuevos paquetes de asistencia” a Ucrania tras la última oleada de ataques de Rusia

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil