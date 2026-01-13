El tesoro mineral detrás de la obsesión de Trump por Groenlandia

La insistencia de la administración estadounidense por adquirir Groenlandia ha puesto el foco internacional sobre este territorio ártico. Más allá de la retórica sobre seguridad nacional, la isla posee un potencial geológico que Washington valora estratégicamente para diversificar sus suministros y reducir la dependencia del mercado asiático.

Un análisis de 2023 del Estudio Geológico de Dinamarca y Groenlandia (GEUS) reveló un alto potencial de actividad extractiva. Para dimensionar estas cifras, los datos se contrastaron con las reservas globales del Servicio Geológico de EE. UU. (USGS) de 2024.

Es vital notar que, mientras las cifras del USGS representan recursos cuya extracción ya es rentable, los datos de la GEUS para Groenlandia refieren a recursos identificados cuya rentabilidad comercial aún está por confirmarse.

¿Qué hay bajo el hielo?

Según el estudio de la GEUS, Groenlandia alberga algunos de los yacimientos más grandes del mundo en minerales. En particular, se identificaron 25 de los 34 minerales críticos para Europa.

Qué recursos tiene Groenlandia JONATHAN NACKSTRAND

Destaca el tántalo, un metal crítico para componentes electrónicos. La isla alberga 916 mil toneladas del recurso, que supera las reservas globales estimadas en 390.000 toneladas.

Le sigue el circonio, con depósitos de 57,1 millones de toneladas, lo que equivale al 78% de las reservas globales. Asimismo, el territorio tiene 9,8 millones de toneladas de estroncio, lo que se traduce en el 51% de la reserva.

Respecto a las tierras raras, cruciales para tecnologías verdes, la isla acumula 36,1 millones de toneladas, igual al 40% de las reservas mundiales. Otro recurso crítico es el niobio, con 5,9 millones de toneladas identificadas, lo que corresponde al 33% de las reservas.

El balance de GEUS también destaca la presencia de feldespato, que registra 80 millones de toneladas (3,5% de las reservas); el molibdeno, con 324.000 toneladas, equivalente a un 2,2% de las reservas mundiales (de las cuales Chile posee el 9,3%); y el titanio, con 12,1 millones de toneladas (2,1% de las reservas).

Completan la lista de recursos estratégicos 6 millones de toneladas reportadas de grafito (2,1% de las reservas), 179.000 toneladas de vanadio (1% de las reservas) y 235 mil toneladas de litio (0,8% de las reservas).

Sumando a la riqueza mineral, las estimaciones sobre hidrocarburos son igual de elevadas. El USGS calculó en 2007 que el noroeste de Groenlandia podría albergar unos 31 mil millones de barriles de equivalente de petróleo.

Actores clave en la carrera extractiva

La actividad corporativa para extraer estos recursos ya está en marcha, aunque en diferentes etapas de desarrollo.

En el sur de la isla, la Provincia de Gardar es el epicentro de las tierras raras, el circonio y el niobio. El proyecto Tanbreez, propiedad de Critical Minerals Corp, cuenta con permisos de explotación y alberga una de las mayores acumulaciones de tierras raras pesadas, circonio, niobio y tantalio del mundo.

Qué recursos tiene Groenlandia Hannibal Hanschke

Al respecto, Ignacio Mieres, líder de investigación de XTB Latam, destaca que las acciones de la compañía han registrado un alza de 101% en lo que va de 2026, impulsadas por el foco de Estados Unidos en la isla.

Según el analista: “Una cooperación estratégica más estrecha podría destrabar el financiamiento y la demanda, mientras que las tensiones diplomáticas o la incertidumbre política podrían retrasar el desarrollo del proyecto y elevar el riesgo.”

Por otro lado, la empresa Energy Transition Minerals ha identificado grandes yacimientos de tierras raras en el depósito Kvanefjeld, aunque este proyecto se encuentra actualmente paralizado por disputas legales. Asimismo, la empresa Neo Performance Materials está explorando el proyecto de tierras raras Sarfartoq.

El grafito, esencial para las baterías de vehículos eléctricos, tiene un proyecto en Amitsoq, donde la compañía GreenRoc Strategic Minerals ha obtenido una licencia de explotación para reactivar una mina histórica de alto grado.

En cuanto al molibdeno, la empresa canadiense Greenland Resources está impulsando el proyecto Malmbjerg en el centro-este de Groenlandia, que se encuentra en una fase avanzada de evaluación de viabilidad.

Más allá de los minerales críticos para la transición energética, Groenlandia mantiene un potencial más tradicional. La mina de oro Nalunaq, operada por Amaroq Minerals en el sur, se encuentra en fase de puesta en marcha después de más de una década de inactividad.

Sin embargo, la explotación de petróleo y gas es técnicamente difícil y políticamente sensible. Aunque existen licencias activas en la costa este, no hay producción industrial y el desarrollo del sector se detuvo tras un veto de 2021 motivado por las preocupaciones climáticas.

No obstante, tras las elecciones de marzo de 2025, el panorama político se ha transformado significativamente, con cinco de los seis partidos en el parlamento a favor de reconsiderar la prohibición para financiar la independencia económica de la isla.

Qué recursos minerale tienes Groenlandia Brennan Linsley

Obstáculos logísticos y legales

A pesar de esta riqueza latente, la minería no logró consolidarse como un foco económico central antes de 2025. El desarrollo del sector se ha visto históricamente frenado por barreras burocráticas y bajo financiamiento. A esto se suma la realidad operativa de la falta de infraestructura y clima extremo: el 80% de la isla está cubierta de hielo.

El mayor freno legislativo proviene de las políticas ambientales implementadas en 2021, cuando el parlamento votó para prohibir la minería de uranio. Esta medida paralizó el desarrollo del proyecto Kvanefjeld de Energy Transition Minerals, ya que el uranio se extraería como subproducto de las tierras raras.