Trump intensifica su ofensiva por Groenlandia: publica fotos creadas con IA para simular su conquista y revela mensajes de Macron y Rutte

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente estadounidense, Donald Trump, se reúnen en la Casa Blanca en Washington, el 24 de febrero de 2025. Foto: Archivo

Un día después de dar a conocer sus intercambios epistolares con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre -una carta en la que el presidente estadounidense afirmaba, que como no le habían concedido el premio Nobel de la Paz, ya no se sentía “obligado a pensar solo en la paz”-, ahora le ha tocado a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Donald Trump no solo reveló mensajes privados muy recientes con ambas autoridades donde abordaban la crisis generada por la pretensión del inquilino de la Casa Blanca por hacerse con el control de Groenlandia, sin también publicó en su red social Truth dos montajes fotográficos generados con Inteligencia Artificial (IA) para simular su conquista de la isla danesa y también de Canadá.

Este martes, Trump publicó en Truth capturas de pantalla de mensajes privados muy recientes en los que Macron proponía a su par estadounidense una cumbre del G-7 en París esta misma semana e invitar en paralelo “a los rusos”. Un cambio de paradigma desde el comienzo de la guerra de Ucrania, apunta el diario español El País.

Los mensajes, cuya veracidad fue confirmada por el entorno de Macron, también incluyen la invitación al gobierno de Ucrania para tratar el futuro de este país, así como a las autoridades de Dinamarca para hablar de la cuestión de Groenlandia, señala el periódico . “Amigo mío, estamos totalmente alineados sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia”, dice el presidente francés en su mensaje.

Luego Macron propone a Trump “organizar una reunión del G-7 en París el jueves por la tarde después de (la cumbre de) Davos”. “Puedo invitar a los ucranianos, a los daneses, a los sirios y a los rusos al margen”, añade. “Cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos”, intenta de nuevo el mandatario galo.

La filtración de los mensajes por parte de Trump se da en momentos en que la tensión entre Francia y Estados Unidos aumenta cada día. Este martes, el inquilino de la Casa Blanca amenazó con imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses en caso de que Macron decline sumarse a la Junta de Paz para Gaza, creada en el marco de la propuesta de Washington para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

“Pondré aranceles del 200% a sus vinos y champanes y se unirá, pero no tiene que hacerlo”, dijo Trump en declaraciones a la prensa, tras afirmar que “nadie quiere” a Macron porque “estará muy pronto fuera del cargo”. “Estará fuera del cargo en unos meses”, subrayó.

En respuesta, fuentes del equipo de Macron afirmaron en declaraciones concedidas a Europa Press que París “toma nota” de las palabras de Trump criticaron al mandatario estadounidense por este tipo de presiones. “Como siempre hemos recalcado, las amenazas arancelarias para influir en nuestra política exterior son inaceptables e ineficaces”, destacaron.

En tanto, Trump asegura también en sus mensajes en Truth de este martes haber mantenido una “muy buena conversación” con el secretario general de la OTAN. El republicano posteó capturas de pantalla de supuestos mensajes telefónicos de Mark Rutte, en los que este define como “increíble” lo que Trump “ha conseguido en Siria” y le expresa, en un tono adulador, su convicción de que encontrarán “un camino hacia adelante” respecto a Groenlandia. La autenticidad de estos mensajes no ha sido confirmada, indica El País.

Montaje con IA

Y es que si de autenticidad se trata, los mensajes publicados por Trump en Truth hay que mirarlos con detención. Sin advertir de que son falsas, el mandatario publicó este martes imágenes generadas por IA donde simula su conquista de la isla danesa de Groenlandia y también de Canadá.

La primera imagen divulgada por el mandatario es un montaje a partir de una fotografía de una reunión real que mantuvo en agosto con los principales líderes europeos. En esa fotografía se incluyó con inteligencia artificial un mapa de América en el que no solo aparece el territorio de Estados Unidos cubierto por las barras y estrellas de la bandera estadounidense, sino también el de Canadá y el de Venezuela.

La imagen real que sirvió de base para el montaje fue tomada el pasado 18 de agosto en el Despacho Oval y luego distribuida por la Casa Blanca. Y el mapa que aparecía en la imagen real no era el del continente americano que difundió este martes el republicano, sino uno de Ucrania.

Casi en paralelo, Trump posteó otra imagen elaborada con IA -y en la que tampoco se advierte de que fue modificada-, donde se le ve a él, flanqueado por su secretario de Estado, Marco Rubio, y su vicepresidente J.D. Vance, plantando una bandera estadounidense en un paisaje nevado con a un cartel que reza “Groenlandia, territorio de Estados Unidos” y la data del año en curso: 2026.

La difusión de estas imágenes generadas por IA se produce horas antes de que Trump coincida en esta jornada en la cumbre de Davos con varios de sus tradicionales aliados atlánticos, con los cuales protagoniza un tenso pulso a raíz de las amenazas de EE.UU. de hacerse con el control de Groenlandia “por las buenas o por las malas”, en una aparente referencia a la compra de la isla o a su toma por la fuerza.