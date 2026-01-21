SUSCRÍBETE POR $1100
    Trump defiende que los groenlandeses y la OTAN estarán “encantados” con su plan para la isla

    Asegura que llegará a un “acuerdo beneficioso para todos” en Davos, donde tiene previsto reunirse este miércoles con “todas” las partes.

    Europa Press
    Imagen @StateDept en X

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tanto la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como los groenlandeses estarán “encantados” con su plan para Groenlandia, a días de reunirse en Davos (Suiza) con “todas las partes” para abordar la crisis abierta por sus pretensiones de esta isla semiautónoma perteneciente a Dinamarca.

    Creo que llegaremos a un acuerdo que satisfaga tanto a la OTAN como a nosotros”, afirmó en una extensa rueda de prensa en la Casa Blanca, donde reiteró que “creo que va a suceder algo muy beneficioso para todos”.

    El mandatario estadounidense, que volvió a defender que “nadie ha hecho más por la OTAN que yo”, eludió dar detalles sobre en qué consiste esa propuesta de acuerdo para adquirir Groenlandia, limitándose a responder: “Ya lo verán”.

    Trump extendió este optimismo a los groenlandeses, al afirmar que “estoy seguro de que estarán encantados” cuando les presente el plan, reconociendo que hasta el momento “no he hablado con ellos”.

    Al ser preguntado por la posibilidad de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos emita un fallo contra los aranceles, consideró que “tendremos que usar algo más” pero denfendió esta medida como “lo mejor, lo más fuerte, lo más rápido, lo más fácil, lo menos complicado”, después de amenazar con imponer a ocho países europeos -incluida Dinamarca- gravámenes adicionales del 10% a partir del 1 de febrero -y del 25% a partir del 1 de junio- que seguirían en vigor hasta que se haga con el control de Groenlandia mediante una “adquisición”.

    Por otra parte, trató de restar importancia al Premio Nobel de la Paz pese a haber reiterado que “no se me ocurre nadie en la historia que deba recibir el Nobel más que yo”, señalando en esta ocasión que obtener el galardón “no mejoraría la vida de nadie; lo que mejora la vida de las personas son las personas que viven”. “Probablemente salvé millones de vidas en las guerras”, destacó.

    Trump afirmó que no considera necesario “pensar puramente en la paz” después de no recibir el Premio Nobel de la Paz, en un mensaje enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, en el que defendió que “ahora puedo pensar en lo que es bueno y correcto para Estados Unidos” e insistió en sus exigencias para lograr la anexión de Groenlandia.

    Store apuntó que este mensaje fue “una respuesta” de Trump a uno enviado por él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, para expresar su “oposición” a las medidas adoptadas por este contra los ocho Estados europeos por rechazar sus planes para anexionarse Groenlandia. Por otra parte, el líder nórdico manifestó que “la posición de Noruega sobre Groenlandia es clara” y que Oslo “apoya que la OTAN dé pasos de forma responsable para reforzar la seguridad y la estabilidad en el Ártico”, antes de agregar que explicó “claramente” a Trump que el Premio Nobel de la Paz “es entregado por un Comité del Nobel independiente, y no por el Gobierno noruego”.

    Más sobre:DinamarcaGroenlandiaOTANDonald Trump

