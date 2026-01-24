Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes. Foto: archivo.

Las autoridades de Taiwán han denunciado que China ha construido una red de espionaje en sus fuerzas armadas y su clase política, para así conseguir información de utilidad en medio de sus presiones para obtener el control de la isla autónoma.

El gigante asiático considera que Taiwán es parte de su territorio, lo que ha sido rechazado sostenidamente por los gobernantes locales , electos democráticamente.

Durante los últimos años, China ha intensificado sus movimientos en las cercanías de la isla, mientras que también ha aumentado la magnitud y frecuencia de sus ejercicios militares en la región.

El presidente chino, Xi Jinping, ha manifestado que la “reunificación” de Taiwán es un principio fundamental de su “Sueño Chino” de resurgimiento nacional , y ha advertido reiteradamente que ese objetivo es inevitable.

De la misma manera, ha asegurado que los intereses de Pekín no pueden ser detenidos por fuerzas extranjeras.

Los líderes taiwaneses han expresado su preocupación sobre la posibilidad de que la red desplegada en la isla colabore con una potencial ofensiva militar de China .

En un informe reciente, advirtieron que las operaciones de espionaje de Pekín avanzan rápidamente, a través de mecanismos complejos y nuevas tecnologías que, en su conjunto, representan “una grave amenaza potencial para nuestra seguridad nacional”.

El presidente taiwanés, Lai Ching-te, presentó en marzo pasado una campaña para combatir el espionaje y la influencia china en la isla.

La iniciativa ha derivado en arrestos que, según Taipéi, reflejan la estrategia de Pekín para debilitar sus instituciones desde dentro.

Según informaciones reunidas por el Wall Street Journal, muchos de los sospechosos acusados ​​de violaciones a la seguridad nacional desde principios de 2024 estaban en servicio activo en el ejército o eran veteranos del mismo .

En octubre del año pasado, un teniente general retirado fue condenado a siete años y medio de prisión, por aceptar fondos chinos para establecer una organización armada que atacaría bases militares en Taiwán, según las autoridades taiwanesas.

“China se ha aprovechado de la libertad, diversidad y apertura de la democrática Taiwán para reclutar bandas, medios de comunicación, comentaristas, partidos políticos e incluso miembros en servicio activo y retirados de las fuerzas armadas y la policía para llevar a cabo acciones que nos dividan, destruyan y subviertan desde dentro”, afirmó el mandatario taiwanés a principios de 2025.

Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener el control de la isla

De acuerdo a investigadores militares, autoridades policiales y fiscales taiwaneses consultados por el citado periódico, la estrategia de China para ampliar su red de espionaje en la isla ha adoptado un creciente uso de aplicaciones de mensajería y ofertas de préstamos en línea .

Así, según denuncian, buscan atraer a miembros de bajo rango de sus fuerzas y convencerlos de que colaboren con sus operaciones.

El caso del sargento Lai Chung-yu es una muestra del perfil y la forma de operar que tienen los agentes chinos, según los reportes.

Ejercía como miembro del batallón de la policía militar encargado de proteger las oficinas del presidente y de altos funcionarios, por lo que conocía al personal de seguridad y las medidas utilizadas para protegerlo.

Estaba endeudado y escaso de efectivo, por lo que buscó un préstamo en línea para mejorar sus finanzas.

Fue ahí cuando un agente chino lo contactó para ofrecerle una oportunidad para ganar dinero fácil y rápido. Lo que tenía que hacer, según los reportes, era tomar fotos de detalles de seguridad sensibles con su celular .

Un oficial militar taiwanés mencionó otro caso, en el que una publicación de Facebook que afirmaba representar a un podcast ofrecía el equivalente a unos 125 dólares a cualquier entrevistado con experiencia militar dispuesto a compartir información .

Entre las medidas que han tomado las autoridades taiwanesas frente a este escenario, se encuentra la exhibición de carteles de advertencia en los campos militares.

En estos afirman que agentes chinos intentarán ofrecerles dinero, oportunidades de negocio o la facilitación de favores sexuales a cambio de información .

Los afiches incluyen ilustraciones, números de teléfono para denunciar actividades sospechosas y descripciones de las personas particularmente vulnerables, tales como “quienes llevan un estilo de vida indulgente fuera de servicio, frecuentan lugares inapropiados, juegan o se dedican a las citas en línea y las relaciones extramatrimoniales”.

De acuerdo a las autoridades taiwanesas, los agentes chinos también han buscado difundir mensajes a la población en los que se sugiere que los líderes de la isla son corruptos y que sus militares no tienen la disposición para defenderlos .

En enero de este año, un sargento de la Infantería de Marina fue acusado de atentar contra la seguridad nacional de Taiwán, por presuntamente grabar un video en el que se le veía jurando lealtad al gobierno chino mientras sostenía una bandera china.

La fiscalía afirma que recibió un pago de una persona en China de más de 6.000 dólares por esa acción, y que ganó unos cientos más por entregar información sobre las armas y los vehículos anfibios de las fuerzas taiwanesas.

Los agentes chinos también han recurrido a métodos como decirles a los efectivos taiwaneses que la guerra está a punto de estallar y que, si colaboran con Pekín, podrán mantener a sus familias a salvo , según informaciones reunidas por The Economist a principios de 2025.

El Journal consultó recientemente a la Oficina de Asuntos de Taiwán de China sobre esta situación. Sin embargo, el organismo del gigante asiático no respondió a su solicitud de comentarios.

En 2024, los fiscales taiwaneses presentaron cargos contra 64 personas en 15 casos de presunto espionaje chino. En los primeros nueve meses de 2025, 24 personas fueron acusadas.

Tales cifras representan un aumento significativo en comparación a 2021, cuando se registraron tres casos.

Según informaron las autoridades taiwanesas a principios de 2026, casi dos tercios de las personas acusadas durante esos períodos eran militares, en activo o retirados .

Previamente, un informe del gobierno taiwanés aseguró que, entre enero de 2022 y junio de 2024, se registraron 1.706 casos en los que la inteligencia china intentó reclutar oficiales y soldados taiwaneses en línea.