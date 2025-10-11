SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China

Las posibilidades de que ocurran desastres naturales como terremotos o tifones, así como potenciales ataques por parte del gigante asiático, han llevado a que las autoridades locales insistan a los habitantes que se preparen para escenarios de crisis.

Alexis Paiva MackPor 
Alexis Paiva Mack
Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China. Foto: archivo / referencial.

En septiembre, las autoridades de Taiwán publicaron un manual de respuesta a crisis actualizado, el cual incluye directrices sobre puntos como qué artículos llevar en caso de enfrentar desastres naturales, condiciones climáticas extremas o una potencial invasión por parte de China.

“Sin el esfuerzo de generaciones de taiwaneses, no tendríamos la libertad y la democracia que disfrutamos hoy, ni podríamos estar a cargo de nuestro propio país. Pero nuestros desafíos nunca cesan”, afirma el gobierno en el documento.

Y enfatiza: “En una época tan desafiante, nuestra seguridad depende de nuestra voluntad de defendernos y de prepararnos para gestionar una crisis antes de que ocurra”.

“Cuanto más preparados estemos, más seguros estaremos”.

Según datos reunidos por el Wall Street Journal, las ventas en línea de kits de evacuación se multiplicaron, mientras que las tiendas han empezado a exhibir equipos de supervivencia e influencers han compartido videos en los que detallan cuáles son los elementos que incluyen en sus mochilas de emergencia.

Muchos de los taiwaneses temen la posibilidad de verse afectados por tifones, terremotos o tsunamis, así como por potenciales ataques comandados por Pekín.

Durante los últimos años, el gigante asiático ha intensificado sus movimientos en las cercanías de la isla autónoma de más de 23 millones de habitantes, mientras que también ha aumentado la magnitud y frecuencia de sus ejercicios militares en la región.

Cabe recordar que la República Popular China (RPC) presidida por Xi Jinping considera que Taiwán es parte de su territorio, lo que ha sido rechazado sostenidamente por los gobernantes taiwaneses, electos democráticamente.

Los líderes chinos también han sugerido que estarían dispuestos a enfrentarse militarmente para tomar el control de la isla autónoma.

Los esfuerzos de las autoridades taiwanesas tienen el objetivo de que los habitantes se preparen para responder ante escenarios de crisis. Sin embargo, no todos han seguido las directrices.

El citado periódico visitó a personas que sí se han preparado para eventuales episodios de ese tipo y les consultó qué elementos han empacado y por qué.

Esto fue lo que respondieron.

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China. Foto: archivo / referencial.

Qué llevan los taiwaneses en sus mochilas de emergencias

Una ciudadana taiwanesa llamada Yuki Huang (38), quien tiene una hija de 8 años y un hijo de 4, comentó que sus imprescindibles son una manta de emergencia para abrigarse y un LifeStraw, el cual filtra el agua mientras se bebe.

Contó que frecuentemente habla con los menores sobre cómo enfrentar distintas situaciones de emergencia, conversaciones que incluyen desde qué hacer si se quedan sin comida y agua en las montañas hasta dónde refugiarse durante un terremoto.

Huang mostró que en sus mochilas llevan snacks y ropa, así como sacos de dormir, una linterna, baterías, un encendedor, una libreta, recipientes para guardar líquidos y parches para heridas, entre otras provisiones esenciales.

Su hijo menor también lleva el peluche de un pato, el cual utiliza para dormir.

Otra ciudadana taiwanesa, Ting-ho Lai (32), quien se dedica a la consultoría en el ámbito de la moda y tiene dos gatos, relató que ha estudiado las directrices de respuesta ante desastres de distintos países y organizó grupos de discusión sobre cómo prepararse para una eventual guerra entre China y Taiwán.

Dijo que se ha abastecido de agua embotellada, comida enlatada y suministros para sus gatos, mientras que en su bolso de emergencia también se pueden encontrar mapas (para ahorrar batería de su teléfono), un kit de primeros auxilios, artículos de higiene personal, alimentos de preparación instantánea, una manta, una linterna frontal y fotos de su cónyuge que le brindan apoyo emocional.

Lai afirmó que evita comprar productos chinos.

“Cada vez que compro algo hecho en China, pienso: ‘Mi dinero les va a ayudar a fabricar otra bala para usar contra nosotros’”, comentó.

Junto con ello, detalló que ha preparado su casa con escondites para sus gatos y una puerta que ellos pueden abrir solos, en caso de que necesiten escapar.

Una mujer llamada Yen Chin-chih (60), quien vive con su madre Wu Mei-hua (90) en un departamento, contó al Journal que empezó a prepararse para distintas situaciones de emergencia hace más de 25 años, luego de haber vivido el terremoto que afectó a Taiwán en 1999 y que generó más de 2.400 muertes.

Aseguró que tienen provisiones para dos meses, lo que incluye botellas de agua, alimentos enlatados, radios y teléfonos de repuesto, baterías portátiles, luces de emergencia, generadores y paneles solares.

Para ver las fechas de vencimiento, los gastos y dónde están cada uno de esos elementos, se ordena con hojas de cálculo.

Yen afirmó que empezó a temer de potenciales ataques de China después de que Rusia iniciara su invasión a gran escala en Ucrania, en febrero de 2022.

Qué llevan los taiwaneses en su mochila de emergencias ante la amenaza de tsunamis y una potencial invasión de China. Foto: archivo.

Dijo que se siente segura en su departamento para la mayoría de los casos y que, debido a la avanzada edad y las condiciones de salud de su madre, “jamás tomaría una mochila y saldría corriendo”.

“De ninguna manera podría correr cargándola”, declaró, además de precisar que su progenitora necesita ayuda para desplazarse.

Sin embargo, agregó, cuando sale lo hace con un bolso que contiene algunas provisiones, en caso de que ocurra un episodio como un ataque en una estación de tren.

Asimismo, tienen una mochila de emergencia que tiene artículos de supervivencia en su interior.

El exsargento de las fuerzas especiales de Taiwán, Kyle Hu (33), quien fundó una empresa de formación en defensa civil poco después de que estallara la guerra en Ucrania en 2022, dijo que en su equipo también lleva ropa de camuflaje.

No obstante, advirtió que “esta ropa solo se usa cuando es realmente necesario, para mantenerse oculto y a salvo”.

Con ello hizo referencia a que la ropa de camuflaje podría atraer atención no deseada en escenarios de desastres y conflictos.

Además de lo mencionado, en su equipo lleva una máscara de gas, un casco y un chaleco antibalas.

Hu comentó que evita los productos fabricados en China, ya que “cuando estoy en una situación de alto riesgo, necesito equipo en el que pueda confiar plenamente”.

“A nadie le gusta la guerra y nadie quiere que ocurra, pero aun así tenemos que estar preparados”, enfatizó el exsargento.

Lee también:

Más sobre:TaiwánChinaDesastres naturalesGuerraSupervivenciaTaipéiAsiaTsunamiTerremotoEmergenciasMundoInternacionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Debes lavarte los dientes antes o después de desayunar? Esto dicen los expertos

Lluvias y altas temperaturas marcarán la jornada de este domingo 12 de octubre en distintas zonas del país

Fallece miembro del Tren de Aragua en Colombia que estaba prófugo en Chile por secuestros

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”

Renzo Corona, socio principal de PwC: “Necesitamos con urgencia un gobierno y un Parlamento promercados”

“El cerro no habló” y “la fortificación fue sobrepasada”: El primer informe de Codelco sobre las causas del fatal accidente en El Teniente

Lo más leído

1.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

2.
Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

3.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

4.
“La persona que recibió el Premio Nobel me llamó”: Trump da detalles de conversación con María Corina Machado

“La persona que recibió el Premio Nobel me llamó”: Trump da detalles de conversación con María Corina Machado

5.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Lluvias y altas temperaturas marcarán la jornada de este domingo 12 de octubre en distintas zonas del país
Chile

Lluvias y altas temperaturas marcarán la jornada de este domingo 12 de octubre en distintas zonas del país

Fallece miembro del Tren de Aragua en Colombia que estaba prófugo en Chile por secuestros

Temblor hoy, sábado 11 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cómo vive y cuánto gana un temporero migrante: Luces y sombras del boom frutícola
Negocios

Cómo vive y cuánto gana un temporero migrante: Luces y sombras del boom frutícola

“El cerro no habló” y “la fortificación fue sobrepasada”: El primer informe de Codelco sobre las causas del fatal accidente en El Teniente

Ingresos más altos, mayor edad y más extranjeros: radiografía de los nuevos trabajadores que cotizan en el sistema de AFP

Gabriela Arriagada: “La inteligencia artificial vino a poner el centro en el humano de nuevo”
Tendencias

Gabriela Arriagada: “La inteligencia artificial vino a poner el centro en el humano de nuevo”

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Sub 20, Sub 23 y la adulta: el bajo rendimiento que reprueba a Nicolás Córdova al mando de la Roja
El Deportivo

Sub 20, Sub 23 y la adulta: el bajo rendimiento que reprueba a Nicolás Córdova al mando de la Roja

Marcelo Broli, técnico campeón del mundo Sub 20 con Uruguay: “El fútbol se gana con goles, no con métricas”

Iker Bravo, figura de España Sub 20: “Alexis Sánchez es una leyenda que sigue jugando; aprendí mucho con él”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”
Cultura y entretención

Los 25 años de Amores Perros en voz de sus mentores: “Hay un músculo que no ha envejecido”

Ruidosa llega con su edición más ambiciosa en el regreso de los shows al Parque O’Higgins

Limpia: La Exiliada del Sur

José Jerí, nuevo presidente de Perú: entre la polémica y la inexperiencia
Mundo

José Jerí, nuevo presidente de Perú: entre la polémica y la inexperiencia

EE.UU. anuncia nueva fuerza de tarea conjunta para liderar operaciones contra el narcotráfico

Al menos 23 muertos y ocho desaparecidos tras fuertes lluvias en México

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida