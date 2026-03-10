“HBO debería seguir siendo HBO”: cómo será la fusión con Paramount en un solo servicio de streaming

La compañía Paramount Skydance planea combinar las plataformas Paramount+ y HBO Max en un solo servicio de streaming .

Así lo anunció su CEO, David Ellison, durante una llamada con inversionistas realizada la semana pasada.

“Como dijimos, planeamos integrar ambos servicios , lo que hoy nos da un poco más de 200 millones de suscriptores directos al consumidor”, señaló el ejecutivo, según reportó The Washington Post.

“Creemos que esto realmente nos posiciona para competir con los líderes del sector”, agregó.

La compra de Warner Bros.

El anuncio llega pocos días después de que Paramount Skydance acordara comprar Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de HBO .

La operación se produjo tras la decisión de Netflix de retirarse de su propio acuerdo en medio de presiones y de una oferta más alta por parte de Paramount.

Ellison también adelantó que la compañía no planea alterar la identidad de la histórica marca televisiva.

“Nuestra opinión es que HBO debería seguir siendo HBO” , dijo. El ejecutivo agregó que uno de sus contenidos favoritos es la serie Game of Thrones.

Si el acuerdo recibe el visto bueno de los reguladores del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el nuevo servicio reuniría en un mismo catálogo producciones recientes de HBO Max, como The Pitt o El Caballero de los Siete Reinos, junto con títulos asociados a Paramount, entre ellos South Park.

“Construyeron una marca fenomenal”, dijo Ellison sobre HBO. “Son líderes en el sector y queremos que sigan haciéndolo”.

Un acuerdo que podría reconfigurar la industria

David Ellison es hijo de Larry Ellison, cofundador de Oracle.

Su empresa, Skydance, ya había adquirido Paramount en agosto del año pasado poniendo bajo su control compañías como CBS y el estudio cinematográfico Paramount Pictures.

Ese acuerdo, valorado en unos US$8.000 millones, fue aprobado tras una extensa revisión regulatoria.

La nueva operación para comprar Warner Bros. Discovery, estimada en unos US$ 110.000 millones, podría atraer un intenso escrutinio del Departamento de Justicia.

Esto porque unificaría importantes actores de la industria audiovisual: estudios de cine, cadenas de televisión y plataformas de streaming, incluyendo también a CNN.

Ellison, sin embargo, se mostró confiado en que la transacción superará las revisiones regulatorias.

La posible fusión se produce en medio de una ola de consolidación en el sector del streaming.

Plataformas como Hulu pasaron a ser propiedad exclusiva de Disney desde 2025, mientras la compañía también evalúa integrar ese servicio con Disney+.

Por ahora, ambas plataformas se ofrecen en paquetes conjuntos para los usuarios, junto con la opción de sumar ESPN+.

De concretarse, la integración entre Paramount+ y HBO Max sería uno de los movimientos más ambiciosos de esta nueva etapa de concentración en el negocio del streaming.