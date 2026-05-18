SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Envejecimiento de la fuerza laboral: 9 de cada 10 empresas en Chile no tienen estrategias para gestionarlo

    De acuerdo a un estudio elaborado por PwC, mandatado por Cajas de Chile y que se presentará este lunes, apenas un 8% de firmas cuenta con estrategias para afrontar la situación, pese a que el país es uno de los que más ha envejecido en la región. Actualmente, el 32,8% de los habitantes de Chile tiene 50 años o más y se proyecta que en cuatro años más tendrá más población sobre 60 años que población de menos de 15 años.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Jubilados Richard Ulloa.

    El Índice de la Edad de Oro elaborado por PwC mide la eficacia con la que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) integran a las personas mayores de 55 años en la fuerza laboral. De acuerdo a la última versión de 2024, los líderes son Nueva Zelanda, Islandia y Japón. Entre las medidas exitosas de dichos países están el aumento de la edad de jubilación, el apoyo al trabajo flexible, la capacitación para trabajadores mayores, y el fomento a empleadores para contratar y retener a trabajadores mayores.

    Chile, aunque llegó a estar en el lugar 7 en 2013 en ese ranking, fue deteriorando su posición desde 2016, hasta llegar al lugar 25 en el último sondeo. “La tasa de empleo entre las personas de 55 a 64 años y de 65 a 69 años empeoró durante este período en 5 y 8 puntos porcentuales, respectivamente, a pesar del aumento de la población en estos segmentos etarios", dice el informe.

    El país sigue posicionándose como uno de los que más ha envejecido en América Latina, con la esperanza de vida en constante aumento, llegando a 81,8 años en 2026, y con la natalidad cayendo a 0,07 hijos por mujer.

    Actualmente, el 32,8% de los habitantes de Chile tiene 50 años o más y se proyecta que en cuatro años más tendrá más población sobre 60 años que población de menos de 15 años. En este contexto, uno de los desafíos más relevantes a enfrentar es cómo adaptar el mundo laboral a estas condiciones, y eso es lo que busca abordar un estudio encargado por el gremio de cajas de compensación, Cajas de Chile, a PwC.

    Jubilados RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    “Un porcentaje relevante de nuestros afiliados están hoy pensionados y otro número considerable pertenece al segmento de trabajadores mayores de 50 años. Por eso, nos preocupa la inclusión laboral de este grupo etario. Chile tiene una de las poblaciones más envejecidas de Sudamérica y, hacia 2050, será el país de la región con mayor proporción de personas sobre 50 años”, enfatiza Marcelo Forni, presidente del gremio.

    “El estudio de PwC confirma la necesidad de abordar este tema con urgencia y la necesidad de crear las condiciones para que las personas mayores puedan seguir participando activamente en el mundo del trabajo”, agrega.

    Precisamente, para hablar sobre los desafíos del envejecimiento de la población, Cajas de Chile, en colaboración con La Tercera, realizará este lunes 18 de mayo a las 8:30 am un encuentro donde Pablo Gómez, socio de personas y organizaciones de PwC en Chile, presentará los resultados de este informe. En un panel de conversación posterior estarán presentes el subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende; la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares; y el exsenador, exministro y Líder Mayor 2024, José Miguel Insulza. Puede registrarse aquí.

    El detalle del estudio

    Para su estudio, PwC realizó una encuesta a 117 empresas en Chile, de las cuales un 72% se concentra en la Región Metropolitana, y se distribuyen en 18 distintas industrias. El 27% de la dotación promedio de colaboradores de la base consultada, es de más de 50 años.

    Envejece la población Andres Perez

    Según reveló el informe, ni siquiera el 10% de las empresas en Chile cuenta con estrategias para gestionar los cambios asociados al envejecimiento de la fuerza laboral. Apenas un 8% a desarrollado planes relacionados con ello. Dentro de estas, un 56% a implementado programas de capacitación, 44% una planificación de la transición a la jubilación y un 33% flexibilidad laboral.

    Esto significa que un 92% de momento, es de decir, 9 de cada 10, no cuenta con dichas estrategias. Del total de empresas encuestadas, 32% dice que está evaluando el desarrollo de planificaciones que vayan en la línea de gestionar el envejecimiento de la fuerza laboral, mientras que un 60% declara que “no incluyen en sus planes actuales el desarrollo de estrategias”, plantea el informe.

    Más en profundidad, el documento elaborado por PwC muestra que sólo un 5% de las firmas percibe como una prioridad estratégica los cambios asociados al envejecimiento de la fuerza laboral en la planificación de beneficios y políticas laborales. Un 29% apunta a que tiene una influencia moderada, en tanto que la mayoría, un 49%, piensa que si bien es un tema emergente, no es prioritario. A su vez, un 17% cree que no tiene impacto.

    Con una población cada vez más envejecida, la encuesta buscó conocer si las compañías cuentan con políticas de contratación o retención de sus colaboradores de 50 años o más. Un 43% considera evaluar la implementación de políticas en el futuro, sin embargo un 27% no tiene planes.

    El 27% de la dotación promedio de colaboradores de la base consultada, es de más de 50 años. Luis Sevilla

    En el otro extremo, apenas un 4% dice contar con ellas. En dichas políticas, todo este grupo realiza planes de jubilación o asesoría para la transición laboral. Un 40% afirma que cuenta con beneficios diferenciados como flexibilidad horaria o teletrabajo, planes de salud complementarios enfocados en enfermedades crónicas o geriátricas y capacitaciones en herramientas digitales. Un 20% apunta a realizar programas de reclutamiento enfocados en este grupo etario, además de planes de capacitaciones.

    Desde PwC señalan que sin la implementación de buenas prácticas, el envejecimiento de la fuerza laboral puede generar tensiones y pérdida de valor. “Cómo actuemos hoy definirá si convertimos la longevidad laboral en una ventaja competitiva, o en un desafío para la organización. Esta conversación debe ser multigeneracional, involucrando a todas las edades para construir soluciones inclusivas y sostenibles”, concluye el estudio.

    Más sobre:TrabajoEnjevecimientoFuerza LaboralCajas de ChilePwC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Universidad de Chile lidera a nivel nacional en ranking internacional sobre calidad y queda en el séptimo latinoamericano

    Elon Musk pierde frente a Sam Altman y OpenAI en tribunales por disputa sobre sobre inteligencia artificial

    Ejecutivo chileno detenido en Brasil por racismo aguarda en una celda de 12 personas una resolución clave para su futuro

    Caso Lincolao reabre debate por zonas grises de la Ley de Lobby tras reuniones no registradas con Meta y Google

    El factor 21 de mayo: la jugada táctica del gobierno para usar la víspera del feriado en favor del megaproyecto

    Desde Soledad Alvear hasta Jaime Gajardo: la cumbre de exministros que convocó Rabat en Justicia

    Lo más leído

    1.
    Familia Luksic recibe premio del rey de España por desarrollo del espacio empresarial iberomericano

    Familia Luksic recibe premio del rey de España por desarrollo del espacio empresarial iberomericano

    2.
    El duro juicio de Briones sobre Codelco: dice que si fuera privada estaría quebrada y respalda abrir parte de su propiedad

    El duro juicio de Briones sobre Codelco: dice que si fuera privada estaría quebrada y respalda abrir parte de su propiedad

    3.
    Salida de capitales se acelera en el primer trimestre del 2026 y supera los US$2.000 millones

    Salida de capitales se acelera en el primer trimestre del 2026 y supera los US$2.000 millones

    4.
    Anglo American y Glencore por fallo judicial que retrotrae proyecto por US$3.200 millones: “Collahuasi está solicitando una aclaración completa al tribunal y al SEA”

    Anglo American y Glencore por fallo judicial que retrotrae proyecto por US$3.200 millones: “Collahuasi está solicitando una aclaración completa al tribunal y al SEA”

    5.
    Sergio Jarpa, ex Codelco, sobre auditoría preliminar de producción: “Aquí hubo un exceso de manejo de los números”

    Sergio Jarpa, ex Codelco, sobre auditoría preliminar de producción: “Aquí hubo un exceso de manejo de los números”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Así funcionará el comercio durante este jueves por el feriado del 21 de mayo

    Así funcionará el comercio durante este jueves por el feriado del 21 de mayo

    Comienza la entrega del Subsidio de gas licuado: revisa si corresponde recibir el cupón de $27 mil

    Comienza la entrega del Subsidio de gas licuado: revisa si corresponde recibir el cupón de $27 mil

    Rating del domingo 17 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 17 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Universidad de Chile lidera a nivel nacional en ranking internacional sobre calidad y queda en el séptimo latinoamericano
    Chile

    Universidad de Chile lidera a nivel nacional en ranking internacional sobre calidad y queda en el séptimo latinoamericano

    Ejecutivo chileno detenido en Brasil por racismo aguarda en una celda de 12 personas una resolución clave para su futuro

    Caso Lincolao reabre debate por zonas grises de la Ley de Lobby tras reuniones no registradas con Meta y Google

    Elon Musk pierde frente a Sam Altman y OpenAI en tribunales por disputa sobre sobre inteligencia artificial
    Negocios

    Elon Musk pierde frente a Sam Altman y OpenAI en tribunales por disputa sobre sobre inteligencia artificial

    Familia Luksic recibe premio del rey de España por desarrollo del espacio empresarial iberomericano

    Tráfico aéreo de pasajeros continúa en picada en abril y acumula 9 meses a la baja

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín
    Tendencias

    Qué acordaron Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en Pekín

    Mayormente soleado: el tiempo de hoy para la Región Metropolitana, según el pronóstico

    2026JH2: qué se sabe del asteroide que pasará muy cerca de la Tierra, según científicos

    La Universidad de Chile pasa al ataque contra Azul Azul: ficha al reputado abogado Andrés Jana para revisar la concesión
    El Deportivo

    La Universidad de Chile pasa al ataque contra Azul Azul: ficha al reputado abogado Andrés Jana para revisar la concesión

    ¿Jugadores, la qué...?: el cántico de la hinchada del Inter Miami que descolocó a Lionel Messi

    Arturo Vidal se la juega por los visitantes: “Me gustaría que el hincha rival pueda venir, que el estadio esté lleno”

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026
    Tecnología

    Apple le pone fecha a su Conferencia Mundial de Desarrolladores 2026

    Review del Asus Zenbook A16 (UX3607OA): ¿No más enchufes?

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Jorge González retoma la actividad musical en proyecto junto a Miguel Conejeros: puedes ver el video aquí
    Cultura y entretención

    Jorge González retoma la actividad musical en proyecto junto a Miguel Conejeros: puedes ver el video aquí

    Gepe publica reversión de “LOS BARCOS (se van)” junto al mexicano Macario Martínez

    “¡Bangaranga!¡Bangaranga!”: ¿que significa la canción de Bulgaria que ganó Eurovisión?

    La polémica salida de Argentina de la OMS en medio de brotes internacionales
    Mundo

    La polémica salida de Argentina de la OMS en medio de brotes internacionales

    Irán anuncia oficialmente un mecanismo para cobrar peajes a embarcaciones en el estrecho de Ormuz

    El Ejército de Estados Unidos aumenta a 84 los cargueros bloqueados en el estrecho de Ormuz

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio
    Paula

    No es maña, podría ser un desorden alimenticio

    Las hormonas son todo

    Volver al escenario después de los 60