No hay vuelta atrás. La relación entre Jorge Almirón y Colo Colo está terminada. La derrota frente a Universidad Católica precipitó un escenario que venía analizándose hace meses. La goleada frente a un rival clásico en el Monumental consiguió, incluso, conformar un escenario poco usual en Blanco y Negro: la coincidencia entre ambos bloques económicos del directorio para abortar un contrato que había sido extendido hasta diciembre de 2026, después del título en la temporada 2024, en la que incluso los albos alcanzaron los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Sin embargo, el bloque Vial, que el sábado, después del desastre frente a Universidad Católica, había manifestado su voluntad de ponerle término al proceso, ahora frena una formalidad. Inicialmente, Aníbal Mosa convocó a una reunión de directorio para este martes, a las 15 horas, para tratar el finiquito del DT. Sin embargo, frente al entendimiento preliminar que Pablo del Río, agente del entrenador, reconoció a El Deportivo, el oficialismo albo intentó acelerar la gestión, convocando a una reunión para este lunes a las 9.00 horas. El bloque opositor no estuvo disponible para apurar el trámite.

¿Almirón dirigirá la próxima práctica de Colo Colo? El bloque Vial golpea a Mosa y frena reunión para finiquitar salida

Mosa no escondió su molestia por la acción del bloque Vial. “Lamentablemente, como vuelvo a decir, dado que el señor Alfredo Stöhwing y sus directores no dieron la unanimidad, vamos a tener que esperar hasta mañana”, sentenció el portomontino.

“Queríamos ahorrarnos este proceso de forma armónica y poner a un interino, pero para eso habrá que esperar hasta mañana. El equipo entrena hoy en la tarde y mañana. Daniel Morón lo está viendo con nuestro gerente”, puntualizó.

El entrenador transandino no volverá a trabajar en el Cacique. En su círculo más próximo enfatizan en que el acuerdo de desvinculación está alcanzado y que, en ese escenario, solo restan las formalidades respectivas para el anuncio oficial.

En el pacto preliminar, se estableció no exponer al entrenador a la escena de presentarse a sus labores sabiendo que la relación contractual está terminada. Los albos tienen que definir un estratega interino para dirigir las prácticas de la semana e, inicialmente, el choque ante Palestino, programado para este viernes, a las 15 horas, en La Cisterna. Incluso, se prevé que quien asuma la responsabilidad tendrá que sentarse en la banca en el Superclásico ante la U.

Mosa admitió que el candidato natural para afrontar la transición es Héctor Tapia. "Tito (Tapia) es uno de los indicados, pero no podemos hacer nada, hasta que se selle la salida de Jorge. Él vendrá en la tarde a despedirse del plantel", puntualizó el mandamás.