El Deportivo

Aníbal Mosa aborda la inminente salida de Jorge Almirón y da luces del plan de Colo Colo para afrontar la parte final del año

El presidente de Blanco y Negro se refirió a las negociaciones que están teniendo con el DT.

Por 
Christian González
 
Lucas Mujica
Aníbal Mosa aborda la inminente salida de Jorge Almirón y da luces del plan de Colo Colo para afrontar la parte final del año. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

El futuro de Jorge Almirón está lejos de Colo Colo. Ahora la situación es reconocida por el DT y los dirigentes. Luego de la goleada que sufrieron ante la UC, el entrenador reconoció que está negociando para irse. Minutos después, Aníbal Mosa fue quien abordó las conversaciones. “Hemos tenido una conversación con el técnico ahora. También con su representante. Nos vamos a juntar mañana para poder elaborar una propuesta armoniosa para ambas partes. Un punto de encuentro donde todos quedemos conformes”, dijo el presidente de Blanco y Negro.

“Vi una disposición a querer buscar una salida. Él no está en una posición de querer perjudicar a la institución. Al contrario, está abierto a que busquemos una salida consensuada. Y eso lo esperamos obtener desde mañana, o más tarde, en estas conversaciones que estamos teniendo”, añadió.

En esa línea, al empresario le consultaron por los dichos de Carlos Cortés, opositor a Mosa en la mesa directiva. “No quiero opinar sobre lo que han dicho otros directores. Nosotros hemos tenido varias conversaciones. Le quiero dar las gracias a Jorge también, porque se abrió a una posibilidad para que podamos buscar una salida consensuada y descomprimir esta situación tan difícil que estamos viviendo”, respondió.

Blanco y Negro está negociando para que Almirón no siga en Colo Colo. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Por otro lado, reconoció que ya han esbozado un plan de cara al cierre de la temporada. “Tenemos algunas líneas trazadas para lo que se viene. Primero que nada, buscar el acuerdo para presentarlo al directorio. Nosotros teníamos citado un directorio para otro tipo de cosas, pero vamos a aprovechar de ver esta situación. A contar de mañana nos vamos a juntar con el gerente deportivo para ver cómo vamos a afrontar estos partidos que tenemos por delante. Tenemos dos partidos que están a la vuelta de la esquina, tanto el de Palestino como el clásico con la U”, dijo.

“No me quiero adelantar a nada, porque hay varias ideas dando vueltas. El lunes el equipo tiene que volver a entrenar. Tenemos que prepararnos para el partido de Palestino y nosotros mañana vamos a tener noticias con respecto a esto”, agregó.

Por otro lado, abordó la lejanía que hay en el momento actual del club con respecto a sus expectativas a inicios del curso. “Uno nunca hubiese pensado estar en una posición como esta. Entonces, primero que nada, a enfriar la cabeza. Lo más importante es que nosotros tenemos un acuerdo con Jorge para buscar una salida armoniosa. No olvidemos que él también entregó grandes cosas a la institución”, comentó.

“Somos todos responsables. Yo creo que achacarle a Jorge toda la responsabilidad es injusto. Es una secuencia de situaciones que empezaron a ocurrir donde todos somos responsables”, enfatizó.

FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalColo ColoBlanco y NegroJorge AlmirónAníbal Mosa

