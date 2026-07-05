La desazón de Marquinhos tras la eliminación del Mundial ante Noruega: “Quiero disculparme con el pueblo brasileño”

Tragedia en Brasil. Tras un doblete de Erling Haaland, la selección de Noruega eliminó al Scratch del Mundial 2026. Se impuso por 2-1 para sentenciar al equipo de Ancelotti, Vinícius, Neymar y compañía.

Tras el encuentro, el capitán Marquinhos realizó una autocrítica, lamentó la derrota y le pidió disculpas al pueblo brasileño: “Inexplicable. Es difícil hablar en momentos como este”, comenzó señalando.

También analizó el resultado: “Por nuestra experiencia, sabemos que estos partidos son muy difíciles; cada balón es decisivo. Noruega fue eficaz con las ocasiones que tuvo. Nosotros cometimos muchos errores con las nuestras, tanto en penaltis como en otras oportunidades. En el Mundial, quien comete menos errores pasa a la siguiente fase”, añadió.

Finamente, pidió que apoyen a las próximas generaciones: “Quiero disculparme con el pueblo brasileño. Todos los que vinieron aquí presenciaron esto. Les pido que apoyen a la próxima generación de ahora en adelante. Tienen cuatro años para trabajar”, aseguró.

“Como capitán, los jugadores veteranos debemos asumir la responsabilidad para que las futuras generaciones puedan trabajar con tranquilidad”, cerró.