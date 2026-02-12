En vivo: Tomás Barrios enfrenta a Luciano Darderi en el ATP de Buenos Aires
El tenista chileno, 114° del ranking ATP, enfrenta al italiano (22°) por el paso a los cuartos de final del torneo.
|Set 1
|Set 2
|Set 3
|Tomás Barrios
|1
|1
|-
|Luciano Darderi
|6
|4
|-
Minuto a minuto
Darderi anota un nuevo quiebre en el partido y ahora está 4-1 sobre Barrios en el segundo set.
El italiano muestra otra vez su contundencia para pasar adelante por 3-1 en la segunda manga.
Barrios conserva su saque y acorta la diferencia en el segundo set.
Luciano Darderi sigue firme y confirma el quiebre para liderar por 2-0 en el segundo set.
Mal arranque de Barrios quien comienza perdiendo su servicio.
¡Comenzó el segundo set! Tomás Barrios está al saque.
¡Set para Darderi! El italiano se queda con el primer set tras registrar un contundente 6-1.
Tras salvar tres puntos de set, Barrios consigue quedarse por primera vez con su servicio.
Darderi no le entrega ninguna opción a Barrios en el quinto juego y acaba confirmando el quiebre anterior para quedar 5-0 por delante del chileno.
Tras un largo punto, el italiano logró aprovechar su segunda chance de quiebre para mantener el dominio en el partido y quedar 4-0 arriba.
El europeo confirma el quiebre y ahora lidera la primera manga por 3-0.
Barrios no puede sostener su saque y Darderi pasa adelante por 2-0 en el primer set.
Barrios tuvo una chance de quiebre, pero el italiano acabó salvando la situación y se llevó su servicio.
¡Comenzó el partido! Darderi inicia sacando.
Tomás Barrios se enfrenta al italiano Luciano Darderi por los octavos de final del ATP de Buenos Aires.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.