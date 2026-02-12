SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    EN VIVO

    En vivo: Tomás Barrios enfrenta a Luciano Darderi en el ATP de Buenos Aires

    El tenista chileno, 114° del ranking ATP, enfrenta al italiano (22°) por el paso a los cuartos de final del torneo.

    Foto: Uruguay Open
    Set 1Set 2Set 3
    Tomás Barrios11-
    Luciano Darderi64-

    Minuto a minuto

    Actualizar relato

    Darderi anota un nuevo quiebre en el partido y ahora está 4-1 sobre Barrios en el segundo set.

    El italiano muestra otra vez su contundencia para pasar adelante por 3-1 en la segunda manga.

    Barrios conserva su saque y acorta la diferencia en el segundo set.

    Luciano Darderi sigue firme y confirma el quiebre para liderar por 2-0 en el segundo set.

    Mal arranque de Barrios quien comienza perdiendo su servicio.

    ¡Comenzó el segundo set! Tomás Barrios está al saque.

    ¡Set para Darderi! El italiano se queda con el primer set tras registrar un contundente 6-1.

    Tras salvar tres puntos de set, Barrios consigue quedarse por primera vez con su servicio.

    Darderi no le entrega ninguna opción a Barrios en el quinto juego y acaba confirmando el quiebre anterior para quedar 5-0 por delante del chileno.

    Tras un largo punto, el italiano logró aprovechar su segunda chance de quiebre para mantener el dominio en el partido y quedar 4-0 arriba.

    El europeo confirma el quiebre y ahora lidera la primera manga por 3-0.

    Barrios no puede sostener su saque y Darderi pasa adelante por 2-0 en el primer set.

    Barrios tuvo una chance de quiebre, pero el italiano acabó salvando la situación y se llevó su servicio.

    ¡Comenzó el partido! Darderi inicia sacando.

    Tomás Barrios se enfrenta al italiano Luciano Darderi por los octavos de final del ATP de Buenos Aires.

    ¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto.

    Lee también:

    Más sobre:Minuto a minuto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Servel ordena la disolución de 13 partidos políticos tras elecciones de diputados 2025

    Mineduc valora impacto de escuelas de verano en Biobío tras incendios y detalla planes de contingencia para el inicio del año escolar

    Prendieron fuego en Torres del Paine: turistas rusos son multados y no podrán regresar a Chile durante tres años

    Futuro canciller Pérez Mackenna estudia realizar fideicomiso ciego, mientras Mas avanza en el de su patrimonio

    En cita en la OPE: Steinert aborda situación de Jouannet y derecha pide explicaciones al futuro subsecretario

    Todos contra todos: el mapa de las tensiones cruzadas entre los alcaldes oficialistas y opositores

    Lo más leído

    1.
    Weligton, excapitán de Málaga: “Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil”

    Weligton, excapitán de Málaga: “Pellegrini tiene todos los atributos para dirigir una selección como la de Brasil”

    2.
    Duro golpe para Esteban Pavez y Pablo Guede: Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores en la fase 1

    Duro golpe para Esteban Pavez y Pablo Guede: Alianza Lima se despide de la Copa Libertadores en la fase 1

    3.
    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales

    4.
    Varios cambios en La Cisterna: Paqui Meneghini golpea la pizarra para enderezar el rumbo en la U

    Varios cambios en La Cisterna: Paqui Meneghini golpea la pizarra para enderezar el rumbo en la U

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Servel ordena la disolución de 13 partidos políticos tras elecciones de diputados 2025
    Chile

    Servel ordena la disolución de 13 partidos políticos tras elecciones de diputados 2025

    Mineduc valora impacto de escuelas de verano en Biobío tras incendios y detalla planes de contingencia para el inicio del año escolar

    Prendieron fuego en Torres del Paine: turistas rusos son multados y no podrán regresar a Chile durante tres años

    Albemarle destaca perspectivas para el salar de Atacama, pese a la entrega de resultados que decepcionaron al mercado
    Negocios

    Albemarle destaca perspectivas para el salar de Atacama, pese a la entrega de resultados que decepcionaron al mercado

    FNE inicia investigación por la adquisición de control de activos de Nissan por parte de Astara

    Ministro García por venta de activos Corfo: “No le está prestando dinero al gobierno, está retirando capital que le es propio”

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes
    Tendencias

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Quién era James Van Der Beek, el actor que falleció a sus 48 años

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales
    El Deportivo

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales

    Joaquín Niemann arranca con todo en el LIV Golf de Adelaida al instalarse en el top 5 de la competencia

    Histórico: chilenas se convierten en las primeras mujeres en llegar al campamento base del Everest en bicicleta

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    “Un sueño febril de dolor y crueldad”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas
    Cultura y entretención

    “Un sueño febril de dolor y crueldad”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas

    El incombustible reinado de Stephen King: La Niebla regresa al cine de la mano de Mike Flanagan

    Ni una gota de sangre y cabezas de burro: el universo de las comedias de Shakespeare vuelve con traducción chilena

    ¿Por qué Suiza está considerando limitar su población a 10 millones de habitantes?
    Mundo

    ¿Por qué Suiza está considerando limitar su población a 10 millones de habitantes?

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en medio de crisis de desabastecimiento

    Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela pero alerta de posibles “engaños”

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó