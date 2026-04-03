Irán rechaza propuesta estadounidense de un alto al fuego por 48 horas

Irán rechazó una propuesta estadounidense de un alto al fuego de 48 horas entre ambas partes, según informó este viernes la agencia de noticias local Fars, citando una fuente oficial anónima.

De acuerdo a esta, la proposición fue entregada a Teherán a través de un país “amigo”, que no fue identificado, el jueves. Tampoco está claro si Israel habría formado parte de ese acuerdo.

پاسخ ایران به پیشنهاد آتش‌بس موقت آمریکا



🔹یک منبع آگاه به خبرنگار فارس گفت: آمریکا در تاریخ ۱۳ فروردین از طریق یکی از کشورهای دوست، پیشنهاد آتش‌بس ۴۸ ساعته را مطرح کرد.

1/3 — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) April 3, 2026

La fuente añadió que Washington intensificó sus esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego, especialmente después de que un ataque iraní tuviera como objetivo un “depósito de fuerzas militares” estadounidenses en la isla de Bubiyan, en Kuwait.

Según Fars, las evaluaciones sugieren que la propuesta se presentó tras una intensificación de la crisis en la región y “graves problemas” para las fuerzas de EE.UU. derivados del “error de cálculo” de su Gobierno respecto a las capacidades militares de Irán .

De acuerdo a la agencia de noticias iraní, la respuesta de Teherán a la oferta no se dio por escrito, sino mediante la continuación de los ataques en el campo de batalla.

Washington y Teherán ante el fin de la guerra

A principios de esta semana, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que era Irán el interesado en un alto el fuego, pero este último negó rápidamente esa aseveración.

El medio Wall Street Journal informó además este viernes que los esfuerzos de Pakistán por mediar en una tregua han llegado a un punto muerto después de que Teherán insistiera en que no estaba dispuesto a reunirse con funcionarios estadounidenses en Islamabad, dadas que las exigencias de Estados Unidos, según ellos, eran inaceptables.

En tanto, el martes, el ministro de Relaciones Exteriores del régimen iraní, Abbas Araghchi, afirmó que Teherán rechaza los “plazos” y está preparado para seguir combatiendo durante “al menos seis meses”.

Un posición totalmente contrapuesta a la de Trump, quien el miércoles por la noche, en un discurso a la nación, aseguró que los “objetivos estratégicos centrales” de la operación militar están “llegando a su fin”, tras casi un mes de enfrentamientos.

También proyectó que el conflicto podría extenderse por dos o tres semanas más, volviendo a reiterar amenazas contra Irán, esta vez prometiendo bombardear el país hasta llevarlo “de vuelta a la edad de piedra”.

Dos aviones de combate estadounidenses derribados

Este viernes, a más de un mes de iniciado el conflicto, las defensas aéreas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica aseguraron haber derribado un avión de combate F-15E estadounidense sobre el suroeste de Irán.

El portavoz del cuartel general central del mando militar iraní, Khatam al-Anbiya, declaró que el avión había quedado “completamente destruido”, según comentarios recogidos por la agencia de noticias Tasnim.

🚨 JUST IN: The missing US F-15E pilot did SUCCESSFULLY make contact with the US military via encrypted radio earlier today, per N12



GREAT sign.



US Special Forces continue working to pinpoint his exact location, and have 7 hours of darkness left



Darkness is MUCH in our favor pic.twitter.com/61HTboAaN0 — Nick Sortor (@nicksortor) April 3, 2026

Teherán declaró inicialmente que el avión era un F-35, pero fuentes militares estadounidenses informaron posteriormente que se trataba de un F-15E que había sido derribado. Tras su caída, tanto el ejército estadounidense como el iraní iniciaron la búsqueda del piloto.

Según consignó CBS News, uno de los dos tripulantes había sido rescatado por las fuerzas de EE.UU., mientras continuaba la búsqueda del segundo piloto.

Más tarde, The New York Times informó que un segundo avión de combate estadounidense fue derribado en algún lugar de la región del Golfo Pérsico y que su único piloto fue rescatado. La nave, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del estrecho de Ormuz.