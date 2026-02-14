“Que estos tipos sigan celebrando...”: Felipe Gutiérrez dispara contra Coquimbo Unido tras perder el clásico

El clásico fue para Coquimbo Unido. Con el gol de Alejandro Camargo, el campeón del fútbol chileno venció por la mínima a Deportes La Serena, en el estadio La Portada, en uno de los principales duelos de la tercera fecha del Campeonato Nacional. Más allá del resultado final, el partido quedó marcado por varias acciones, donde fue clave el actuar del árbitro Cristián Garay.

Así lo demostró Felipe Gutiérrez, el entrenador de los papayeros, quien lamentó las jugadas que, según el local, atentaron contra un mejor resultado en el encuentro ante el archirrival. Primero, un gol anulado a Felipe Chamorro, por quitarle el balón a Diego Sánchez, quien supuestamente lo tenía controlado con ambas manos. Como el pitazo del juez sucedió antes de que la pelota entrara al arco, no hubo revisión del VAR. Luego, sucedió la dudosa expulsión de Yahir Salazar, ante la intervención del videoarbitraje.

“Por lo que nos comentan ahí, (Salazar) toca el balón y lo pasa a llevar. Pero si toca primero el balón... Al final es discutir en vano, porque no tiene mucho sentido hablar del arbitraje”, indicó el DT serenente a TNT Sports.

Luego, el exjugador de Universidad Católica no se guardó nada y se lanzó contra Coquimbo. “Tenemos que seguir en la búsqueda de la mejora constante, no queda de otra. Y que estos tipos (los piratas) sigan celebrando, porque no sé si van a poder hacer lo que hicieron el año pasado”, apuntó Gutiérrez.

La respuesta del Mono Sánchez

Después del partido, llegaría la respuesta desde la vereda aurinegra. Fue Diego Sánchez quien salió en defensa de su elenco, contestándole al entrenador rival.

“Supe que el técnico dijo que no nos iba a alcanzar este año, que sigamos cantando... que se preocupe de su equipo no más, porque nosotros estamos enfocados en nosotros”, indicó el excéntrico portero coquimbano. “No nos interesa lo que diga el rival, ni el archirrival. Que se preocupe de él, porque no me llegaron al arco”, sentenció tras salir de La Portada.

El Coquimbo de Hernán Caputto llegó a seis puntos y en la próxima fecha visitará a la UC, en el Claro Arena, reeditando la final de la Supercopa.