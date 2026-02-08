SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Solo dos de 16 han sido campeones de liga: el mapa de los entrenadores de Primera División

    El campeonato comenzó con paridad de chilenos y argentinos. El de mayor edad es Gustavo Huerta (68), mientras que el más joven es Felipe Gutiérrez (35). Daniel Garnero (UC) y Juan Cruz Real (U. de Concepción) son los únicos que han sido campeones de un torneo nacional.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    "Paqui" Meneghini (U. de Chile), Fernando Ortiz (Colo Colo), Hernán Caputto (Coquimbo Unido) y Juan Cruz Real (U. de Concepción). Fotos: Photosport.

    La Liga de Primera atraviesa por su segunda jornada. Pese a las vicisitudes, el fútbol no para. Además de la llegada de los refuerzos (con el libro de pases aún abierto), otro aspecto que siempre genera interés dice relación con las bancas. Al cierre del año pasado, los 16 elencos ya contaban con sus cuerpos técnicos establecidos.

    De los tres grandes de Santiago, el único que cambió respecto a 2025 fue Universidad de Chile, que confía en Francisco Meneghini para ser el relevo de Gustavo Álvarez. Luego de que Paqui no renovara en O’Higgins, quedó en libertad de acción para negociar con la U y Azul Azul lo ubicó como prioridad, desplazando al portugués Renato Paiva, quien se perfilaba como candidato. El vínculo del argentino es por dos años.

    “Se presentó esta posibilidad y no lo dudé en ningún momento. Es el club que cuando comencé mi carrera quería dirigir”, declaró en el día de su presentación. Su estreno oficial fue con un empate ante Audax Italiano, cuyo resultado quedó en segundo plano tras la violencia desatada en el sector sur del Estadio Nacional.

    La llegada de Paqui al CDA es solo una de las novedades que presenta el nuevo torneo. ¿Cómo se reordenaron los banquillos?

    El mapa de los técnicos de Primera

    Lo primero dice relación con la paridad en las nacionalidades. Chile y Argentina se reparten los puestos, con un 50% para cada uno. Los ocho locales son: Gustavo Huerta (Cobresal), Hernán Caputto (Coquimbo Unido), Patricio Almendra (Deportes Concepción), Felipe Gutiérrez (La Serena), Víctor Rivero (Limache), Jaime García (Huachipato), Juan José Ribera (Ñublense) y Cristián Muñoz (Palestino). Caputto, argentino de nacimiento, está nacionalizado.

    Por su parte, los ocho transandinos son: Gustavo Lema (Audax Italiano), Fernando Ortiz (Colo Colo), Javier Torrente (Everton), Lucas Bovaglio (O’Higgins), Martín Cicotello (Unión La Calera), Daniel Garnero (Universidad Católica), Francisco Meneghini (Universidad de Chile) y Juan Cruz Real (Universidad de Concepción).

    Se exhibe un cambio importante respecto al inicio de la temporada 2025, en la cual había una hegemonía de los chilenos, con nueve representantes, mientras que el resto se repartía entre cinco estrategas argentinos y dos brasileños. Parece demasiado lejano, pero el año recién pasado arrancó con Tiago Nunes, en la UC, y Gustavo Leal, en Everton. Ninguno terminó la primera rueda.

    En relación con el reciente campeonato, son siete los entrenadores nuevos en sus equipos. Hernán Caputto tiene la responsabilidad de reemplazar a Esteban González en el campeón Coquimbo. Partió consiguiendo la Supercopa. Eso sí, cayó en su estreno liguero cortando un largo invicto. Su vecino ahora cuenta con Felipe Gutiérrez, quien tiene su primera experiencia en la máxima categoría como jefe técnico. Ya estuvo en La Serena, pero como asistente de Cristian Paulucci.

    Felipe Gutiérrez es el técnico más joven de Primera División. Foto: Photosport.

    Mientras Juan José Ribera reemplaza a Ronald Fuentes en Ñublense, Lucas Bovaglio asumió en O’Higgins. “La Nona” Muñoz recaló en Palestino tras ser campeón del Ascenso con la U. de Concepción. En su vuelta a Primera, el Campanil confía en Juan Cruz Real. Este último es debutante como técnico en el fútbol nacional. Como futbolista tuvo un paso por las canchas criollas: en Unión San Felipe, entre 2003 y 2004.

    Hay un detalle no menor: 14 de los 16 estrategas nunca han levantado una copa en ligas de Primera División. Esto equivale al 87,5%. Los únicos campeones son Daniel Garnero y Juan Cruz Real. El DT de Católica ganó ocho estrellas en Paraguay (con Guaraní, Olimpia y Libertad), mientras que su colega de la U penquista fue monarca en Colombia con América de Cali, en 2020.

    El promedio de edad es de 48,4 años. El mayor es el eterno Gustavo Huerta (68), quien permanece al frente de Cobresal. La historia del DT y el elenco minero parece indivisible, luego de renovar por noveno año consecutivo. En las antípodas está Felipe Gutiérrez, el más joven (35). El mundialista en 2014 tuvo un polémico aterrizaje en Club Deportes La Serena, toda vez que dejó su puesto en el Sport Boys de Perú, donde iba a ser asistente, tres días después de ser anunciado. Debutó sacándole un punto a la UC.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalLT DomingoLiga de PrimeraEntrenadores del fútbol chilenoFernando OrtizFrancisco MeneghiniDaniel GarneroHernán CaputtoJuan Cruz RealFelipe GutiérrezLucas BovaglioLiga de Primera 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Incendio afecta a laboratorio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile en La Pintana

    Violento asalto armado a sucursal de PC Factory en Las Condes deja trabajador lesionado

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Brandon Judd, embajador de EE.UU.: “Estoy entusiasmado con el futuro gobierno, ya estamos trabajando con ellos”

    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Lo más leído

    1.
    “Traumatismo en la cabeza”: serbio Lajovic termina en la clínica por insólito accidente tras triunfo de Tabilo en Copa Davis

    “Traumatismo en la cabeza”: serbio Lajovic termina en la clínica por insólito accidente tras triunfo de Tabilo en Copa Davis

    2.
    Los nuevos desafíos del Torque GC de Joaquín Niemann en el LIV Golf

    Los nuevos desafíos del Torque GC de Joaquín Niemann en el LIV Golf

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

    Incendio en Santa Elvira con San Francisco mantiene operativo de Bomberos en Santiago Centro

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Everton en TV y streaming

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Incendio afecta a laboratorio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile en La Pintana
    Chile

    Incendio afecta a laboratorio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile en La Pintana

    Violento asalto armado a sucursal de PC Factory en Las Condes deja trabajador lesionado

    Dos trenes detenidos y humo en Ruta 5 Sur: Declaran alerta roja en San Rafael por incendio forestal

    Automotores Gildemeister, cinco años después del Capítulo 11: “La compañía hoy día está superbién parada”
    Negocios

    Automotores Gildemeister, cinco años después del Capítulo 11: “La compañía hoy día está superbién parada”

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    El balance de la gestión de Nicolás Grau en el Ministerio de Hacienda

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Desahogo para Ortiz: perla alba de 17 años es la llave para la agónica victoria de Colo Colo sobre Everton
    El Deportivo

    Desahogo para Ortiz: perla alba de 17 años es la llave para la agónica victoria de Colo Colo sobre Everton

    Solo dos de 16 han sido campeones de liga: el mapa de los entrenadores de Primera División

    Super Bowl: Seahawks y Patriots definen al campeón del fútbol americano

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    Mieko Kawakami, escritora japonesa: “2666 de Bolaño todavía me abruma completamente”

    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”
    Mundo

    Cuba critica el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EE.UU. “con propósitos políticos groseramente oportunistas”

    Trump planea una reunión de la Junta de Paz en Washington para el 19 de febrero

    Netanyahu se reunirá el miércoles con Trump en Washington para hablar de Irán

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra