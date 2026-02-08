Solo dos de 16 han sido campeones de liga: el mapa de los entrenadores de Primera División

La Liga de Primera atraviesa por su segunda jornada. Pese a las vicisitudes, el fútbol no para. Además de la llegada de los refuerzos (con el libro de pases aún abierto), otro aspecto que siempre genera interés dice relación con las bancas. Al cierre del año pasado, los 16 elencos ya contaban con sus cuerpos técnicos establecidos.

De los tres grandes de Santiago, el único que cambió respecto a 2025 fue Universidad de Chile, que confía en Francisco Meneghini para ser el relevo de Gustavo Álvarez. Luego de que Paqui no renovara en O’Higgins, quedó en libertad de acción para negociar con la U y Azul Azul lo ubicó como prioridad, desplazando al portugués Renato Paiva, quien se perfilaba como candidato. El vínculo del argentino es por dos años.

“Se presentó esta posibilidad y no lo dudé en ningún momento. Es el club que cuando comencé mi carrera quería dirigir”, declaró en el día de su presentación. Su estreno oficial fue con un empate ante Audax Italiano, cuyo resultado quedó en segundo plano tras la violencia desatada en el sector sur del Estadio Nacional.

La llegada de Paqui al CDA es solo una de las novedades que presenta el nuevo torneo. ¿Cómo se reordenaron los banquillos?

El mapa de los técnicos de Primera

Lo primero dice relación con la paridad en las nacionalidades. Chile y Argentina se reparten los puestos, con un 50% para cada uno. Los ocho locales son: Gustavo Huerta (Cobresal), Hernán Caputto (Coquimbo Unido), Patricio Almendra (Deportes Concepción), Felipe Gutiérrez (La Serena), Víctor Rivero (Limache), Jaime García (Huachipato), Juan José Ribera (Ñublense) y Cristián Muñoz (Palestino). Caputto, argentino de nacimiento, está nacionalizado.

Por su parte, los ocho transandinos son: Gustavo Lema (Audax Italiano), Fernando Ortiz (Colo Colo), Javier Torrente (Everton), Lucas Bovaglio (O’Higgins), Martín Cicotello (Unión La Calera), Daniel Garnero (Universidad Católica), Francisco Meneghini (Universidad de Chile) y Juan Cruz Real (Universidad de Concepción).

Se exhibe un cambio importante respecto al inicio de la temporada 2025, en la cual había una hegemonía de los chilenos, con nueve representantes, mientras que el resto se repartía entre cinco estrategas argentinos y dos brasileños. Parece demasiado lejano, pero el año recién pasado arrancó con Tiago Nunes, en la UC, y Gustavo Leal, en Everton. Ninguno terminó la primera rueda.

En relación con el reciente campeonato, son siete los entrenadores nuevos en sus equipos. Hernán Caputto tiene la responsabilidad de reemplazar a Esteban González en el campeón Coquimbo. Partió consiguiendo la Supercopa. Eso sí, cayó en su estreno liguero cortando un largo invicto. Su vecino ahora cuenta con Felipe Gutiérrez, quien tiene su primera experiencia en la máxima categoría como jefe técnico. Ya estuvo en La Serena, pero como asistente de Cristian Paulucci.

Felipe Gutiérrez es el técnico más joven de Primera División. Foto: Photosport.

Mientras Juan José Ribera reemplaza a Ronald Fuentes en Ñublense, Lucas Bovaglio asumió en O’Higgins. “La Nona” Muñoz recaló en Palestino tras ser campeón del Ascenso con la U. de Concepción. En su vuelta a Primera, el Campanil confía en Juan Cruz Real. Este último es debutante como técnico en el fútbol nacional. Como futbolista tuvo un paso por las canchas criollas: en Unión San Felipe, entre 2003 y 2004.

Hay un detalle no menor: 14 de los 16 estrategas nunca han levantado una copa en ligas de Primera División. Esto equivale al 87,5%. Los únicos campeones son Daniel Garnero y Juan Cruz Real. El DT de Católica ganó ocho estrellas en Paraguay (con Guaraní, Olimpia y Libertad), mientras que su colega de la U penquista fue monarca en Colombia con América de Cali, en 2020.

El promedio de edad es de 48,4 años. El mayor es el eterno Gustavo Huerta (68), quien permanece al frente de Cobresal. La historia del DT y el elenco minero parece indivisible, luego de renovar por noveno año consecutivo. En las antípodas está Felipe Gutiérrez, el más joven (35). El mundialista en 2014 tuvo un polémico aterrizaje en Club Deportes La Serena, toda vez que dejó su puesto en el Sport Boys de Perú, donde iba a ser asistente, tres días después de ser anunciado. Debutó sacándole un punto a la UC.