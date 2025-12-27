SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    De La Cisterna a Rancagua: Lucas Bovaglio es el reemplazante de Paqui Meneghini en O’Higgins

    Luego de la no renovación del entrenador argentino, que hoy está a un paso de firmar en la U, los celestes activaron la búsqueda. Este sábado, oficializaron al ex DT de Palestino, quien firmó por todo 2026 y estará al mando del equipo en la Copa Libertadores.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Lucas Bovaglio es el nuevo entrenador de O'Higgins. Foto: Photosport.

    La historia de Francisco Meneghini en la banca de O’Higgins es cosa del pasado. Luego de clasificar a la Copa Libertadores con el cupo de Chile 3, Paqui no renovó con el club de Rancagua e inmediatamente asomó en el horizonte de Universidad de Chile (como un efecto dominó). De no mediar nada extraño, el exayudante de Sebastián Beccacece ocupará el lugar que dejó Gustavo Álvarez en el elenco laico. Entonces, en Rancagua comenzó la búsqueda del nuevo DT.

    Empezaron a circular varios nombres, hasta que este sábado salió humo blanco. Mediante sus redes oficiales, los celestes oficializaron a Lucas Bovaglio como el nuevo técnico. “El entrenador argentino selló su vínculo con el Capo de Provincia y se transforma en el nuevo Director Técnico de la Celeste para los importantes desafíos de la temporada 2026. ¡Vamos con todo profe!”, publicó el club en su cuenta oficial de X.

    El transandino se queda en el fútbol chileno, luego de finalizar su etapa al mando de Palestino. Llegó en 2024 al conjunto árabe, para reemplazar a Pablo “Vitamina” Sánchez, quien había partido a la Liga de Quito. Estuvo un año y medio en el club de La Cisterna, donde no solo compitió a nivel local, sino que participó en torneos continentales.

    En la reciente Liga de Primera, Palestino finalizó en el sexto lugar, con 49 puntos en 30 partidos (14 triunfos, siete empates y nueve derrotas). Clasificó para la Sudamericana 2026, donde enfrentará a la U en la llave única por la primera fase. La directiva palestinista decidió no seguir con Bovaglio y hacer un cambio en la banca. El flamante DT de los árabes es Cristián “La Nona” Muñoz, campeón del Ascenso con Universidad de Concepción.

    La misión de Lucas Bovaglio en O’Higgins es elaborar un plantel para competir en la Copa Libertadores. Los celestes jugarán la fase 2 del certamen, instancia en la cual enfrentarán al Bahia de Brasil, en choques de ida y vuelta. Hasta la fecha, el equipo ha develado la renovación de cinco jugadores: Bryan Rabello, Felipe Ogaz, Omar Carabalí, Juan Leiva y Luis Pavez.

    El club informó que el contrato es por todo 2026 y que el trabajo comenzará el sábado 3 de enero, en el primer día de pretemporada.

