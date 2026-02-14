“Por acá pasó el mejor campeón de la historia”: el burlesco recado de Coquimbo tras ganar el clásico a La Serena

El clásico de la Cuarta Región se tiñó de aurinegro. Coquimbo Unido fue visita ingrata en el estadio La Portada al imponerse por 1-0 a Deportes La Serena, su tradicional y emblemático rival regional.

El cuadro pirata ganó un partido que tuvo prácticamente de todo. Más allá del único tanto de Alejandro Camargo, el cotejo estuvo marcado por el cuestionable desempeño del juez Cristian Garay, quien anuló un gol a Felipe Chamorro por una supuesta falta sobre el Mono Sánchez y también por la dudosa expulsión a Yahir Salazar. Además, llamaron la atención los dichos del entrenador Felipe Gutiérrez al pitazo final, pues no dejó a nadie indiferente con su molestia por estas decisiones.

En ese marco, el estratega de los granates no se guardó nada y criticó fuertemente el actuar del cuerpo arbitral, quienes, a su juicio, invalidaron de forma errónea la cifra que los había puesto con la ventaja transitoria. “Hablar de estos tipos de los árbitros es irrelevante al final, porque ya van tres fechas y después no pasa absolutamente nada, hablar no suma, ellos yo creo que tiene claro que se siguen equivocando. Hablaba con el cuarto y le digo, si te equivocas una dos veces, no pasa nada, pero que la constante sean en situaciones tan claves como las que pasaron hoy día, las que pasaron en Rancagua y las que pasaron con Católica, al final te termina perjudicando mucho el trabajo que llevas por detrás, los chicos se rompen el lomo por estar bien y competir. Son muchas condicionantes”, lanzó.

En ese reclamo, Gutiérrez sorprendió con sus palabras cruzadas que salpican directamente a Coquimbo. “Tenemos que seguir en la búsqueda de la mejora constante, no queda de otra. Y que estos tipos (Coquimbo) sigan celebrando, porque no sé si van a poder hacer lo que hicieron el año pasado”, cerró tajantemente.

El mensaje de Coquimbo

El duro recado del entrenador de los papayeros no tardó en generar la reacción del plantel pirata. A través de un posteo que se difundió ampliamente en redes sociales, se puede ver cómo respondieron de forma burlesca a través de un mensaje que dejaron en el camarín de visitante.

“Por acá pasó el mejor campeón de la historia. Feliz San Valentín”, dice la pizarra, que además luce unos dibujos del trofeo de la Liga de Primera 2025 y la Supercopa 2026.

El mensaje de Coquimbo Unido en el camarin del Estadio La Portada de La Serena pic.twitter.com/8WhkVeTGor — Chilean Premier League (@AbranCancha8) February 14, 2026

En esa misma línea, el Mono Sánchez también tuvo tiempo para responder a la interpelación de Gutiérrez. “Supe que el técnico dijo que no nos iba a alcanzar este año, que sigamos cantando... que se preocupe de su equipo nomás, porque nosotros estamos enfocados en nosotros. No nos interesa lo que diga el rival, ni el archirrival. Que se preocupe él, porque no me llegaron al arco”, concluyó.