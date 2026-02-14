Mono Sánchez sale a responder los duros dardos de Felipe Gutiérrez tras el clásico entre Coquimbo Unido y La Serena

Este sábado se disputó en el estadio La Portada el clásico entre Deportes La Serena y Coquimbo Unido. En un duelo que tuvo algunas polémicas, los Piratas consiguieron quedarse con la victoria por la cuenta mínima.

Una de las situaciones que despertaron la molestia en el cuadro papayero fue el hecho de que el árbitro Felipe Gutiérrez cobrara una infracción contra Diego Sánchez justo después de que Felipe Chamorro pateara al arco, impidiendo la revisión del VAR de la jugada.

Más adelante se produjo la dudosa expulsión de Yahir Salazar tras el llamado de la caseta del videoarbitraje.

Estas situaciones desataron la molestia del técnico de los granates Felipe Gutiérrez. “Por lo que nos comentan ahí, (Salazar) toca el balón y lo pasa a llevar. Pero si toca primero el balón... Al final es discutir en vano, porque no tiene mucho sentido hablar del arbitraje”, comentó en diálogo con TNT Sports.

“Tenemos que seguir en la búsqueda de la mejora constante, no queda de otra. Y que estos tipos (los piratas) sigan celebrando, porque no sé si van a poder hacer lo que hicieron el año pasado”, cerró el adiestrador.

El Mono Sánchez responde

Ante las palabras del DT de Deportes La Serena, Diego Sánchez tomó la palabra. “Supe que el técnico dijo que no nos iba a alcanzar este año, que sigamos cantando... que se preocupe de su equipo no más, porque estamos enfocados en nosotros”, disparó el Mono.

“No nos interesa lo que diga el rival, ni el archirrival. Que se preocupe de él, porque no me llegaron al arco”, concluyó el guardameta.

Un recado en el camarín

La felicidad del triunfo de Coquimbo Unido también quedó demostrada en un mensaje que los aurinegros dejaron en el camarín del estadio La Portada.

En una imagen que fue compartida en las redes sociales se puede apreciar que en una pizarra dejaron el texto: “por acá pasó el mejor campeón de la historia”.

También destacaron la fecha y la festividad que se celebra. “Sábado 14 de febrero 2026. Feliz San Valentín”, agregando el resultado del partido “0-1!”.

Por cierto, en la imagen también dibujaron los trofeos de la Liga de Primera y de la Supercopa que consiguieron tras vencer a Universidad Católica en Viña del Mar en el inicio de la temporada.