    El Deportivo

    “Pedimos disculpas”: el gesto de Hulk con Jorge Sampaoli tras su destitución del Atlético Mineiro

    Después de la victoria del fin de semana, para clasificar a las semifinales del torneo estadual, el experimentado atacante del Galo asumió parte de la culpa por el fracaso del cuerpo técnico encabezado por el casildense, que ocasionó su salida.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El gesto de Hulk con Jorge Sampaoli tras su destitución del Atlético Mineiro. Pedro Souza

    La semana pasada acabó la segunda etapa de Jorge Sampaoli al mando de Atlético Mineiro. La falta de buenos resultados terminó por precipitar el fin de la era del casildense en el Galo. En las primeras tres jornadas del Brasileirao, el equipo tiene dos empates y una derrota. La igualdad 3-3 con el recién ascendido Remo, el 11 de febrero, terminaría siendo el impulso para la decisión de cortar con el proceso del argentino, quien alcanzó la final de la Copa Sudamericana en 2025.

    En la temporada 2026, el exseleccionador nacional dirigió 10 partidos al Mineiro, con un registro de dos victorias, siete empates y solo una derrota. Una mala racha de tres juegos seguidos sin ganar bastó para que la dirigencia de la tienda de Belo Horizonte optara por un cambio. El primer partido del equipo sin Sampaoli fue el sábado, donde golearon 7-2 al Itabirito, en la última jornada de la fase grupal del campeonato estadual.

    Luego del encuentro, habló Hulk, la principal figura del plantel, quien elogió la respuesta positiva del plantel después de la destitución del entrenador. “Teníamos que dar una respuesta positiva. El equipo demostró que puede jugar mejor, así que gracias a Dios por esta victoria”, afirmó el exseleccionado brasileño.

    Pero lo sobresaliente de la alocución del atacante es que, en nombre de la plantilla, asumió parte de la culpa por el fracaso del cuerpo técnico (en el que estaba Cristián “Flaco” Leiva, quien llegó este año como asistente) en conseguir los resultados esperados y pidió disculpas a Jorge Sampaoli.

    “Tuvimos la despedida de nuestro entrenador. Nos guste o no, también somos culpables, porque somos los que entramos a la cancha, los jugadores. Tenemos una gran responsabilidad en la destitución de nuestro entrenador. Pedimos disculpas a Sampaoli y a todo su cuerpo técnico por no haber ayudado más, en nombre de los jugadores”, manifestó.

    Hulk, referente de la institución, tuvo diferencias con el DT argentino. El año pasado, perdió la titularidad y se quejó de cómo jugaba, como un centrodelantero, de espaldas al arco. Este año recuperó el puesto y se ha convertido en el máximo goleador del equipo, con cinco anotaciones.

    Ya sin el transandino a ras de campo, Atlético Mineiro clasificó a las semifinales del torneo estadual. El Galo enfrentará al América Mineiro, en llave de ida y vuelta.

    Fútbol internacionalJorge SampaoliAtlético MineiroHulkBrasileiraoCampeonato MineiroFútbol brasileño

