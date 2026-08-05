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    Mesa del Senado promueve proyecto de acuerdo para presionar al gobierno a mejorar condiciones de salud de las FF.AA. y de orden

    El proyecto de acuerdo es impulsado por la senadora Paulina Nuñez y una serie de parlamentarios oficialistas y de oposición en el que solicitan seis medidas para mejorar la situación de salud de los funcionarios de las Fuerzas Armadas, policías y Gendarmería.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    15 DE ABRIL DEL 2026 PUNTO DE PRENSA DE LA PRESIDENTA DEL SENADO, PAILINA NUÑEZ Y EL VICEPRESIDENTA IVAN MOREIRA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    La mesa del Senado, encabezada por la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Nuñez (RN), y un grupo transversal de senadores presentó una iniciativa legislativa para presionar al Ejecutivo a mejorar las condiciones de salud de los funcionarios de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), policías y Gendarmería.

    Se trata de un proyecto de acuerdo ingresado por las senadoras Paulina Núñez (RN), Andrea Balladares (RN), Camila Flores (RN), Ximena Órdenes (Ind.) y Paulina Vodanovic (PS) y los senadores Pedro Araya (PPD), Miguel Becker (RN), Karim Bianchi (Ind.), Miguel Ángel Calisto (Ind.), Juan Luis Castro (PS), Rojo Edwards (Ind.), Iván Flores (DC), Sergio Gahona (UDI), Francisco Huenchumilla (DC), Alejandro Kusanovic (Ind.), Enrique Lee (Ind.), Andrés Longton (RN), Javier Macaya (UDI),Iván Moreira (UDI), Manuel José Ossandón (RN), Gastón Saavedra (PS), Gustavo Sanhueza (UDI), Renzo Trisotti (Republicano), Ignacio Urrutia (Republicano), Cristián Vial (Ind.) y Matías Walker (DC).

    En el proyecto de acuerdo los parlamentarios piden que se presente un proyecto de ley que cree y regule el sistema de salud de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. “Dicha iniciativa deberá establecer un marco legal moderno e integral que regule sus principios, beneficiarios, prestaciones, financiamiento, red asistencial, mecanismos de derivación, continuidad de los tratamientos y procedimientos destinados a garantizar la protección efectiva de los derechos de sus usuarios”, plantea el texto de los senadores.

    Por otro lado, también se pide presentar modificaciones legales para “garantizar al personal y a los beneficiarios de las FF.AA. y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública el acceso efectivo a las Garantías Explícitas en Salud (GES)”, estableciéndose mecanismos para entregar todas las prestaciones de salud a los funcionarios.

    Junto con eso también plantean que se establezcan modificaciones legales “necesarias para asegurar al personal y a los beneficiarios de las FF.AA. y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública el acceso efectivo a una protección integral frente al cáncer, conforme a los principios y objetivos de la Ley Nacional del Cáncer”.

    Como cuarto punto, los senadores requieren que se fortalezca “la protección de la salud mental del personal de las FF.AA. y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, mediante medidas legales, administrativas y presupuestarias que permitan establecer programas permanentes y especializados”.

    En otra línea, igualmente se pide que adopten “medidas administrativas, presupuestarias y, cuando corresponda, legales necesarias para crear e implementar un Servicio de Urgencia de funcionamiento permanente en el Hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros”.

    Por último, el proyecto de acuerdo pide al gobierno que se instruya a los órganos competentes “para que las iniciativas y medidas precedentemente señaladas se sustenten en antecedentes técnicos, sanitarios, financieros y administrativos, y contemplen objetivos verificables, indicadores de desempeño y mecanismos permanentes de seguimiento y evaluación”.

    Más sobre:SeguridadSenadoFuerzas ArmadasFF.AA.

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