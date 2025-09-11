SUSCRÍBETE
Fabrizio Copano es destacado en Billboard por su especial de comedia en inglés

From The Future, el primer especial en inglés del comediante chileno residente en Estados Unidos, fue incluido entre los mejores especiales de comedia del mes, en la afamada publicación.

Por 
Equipo de Culto

Fabrizio Copano sigue marcando hitos con el estreno de From The Future, el primer especial en inglés hecho por un comediante chileno que ya está disponible en Prime Video para Norteamérica y en el canal YouTube de Fabrizio.

Este especial trata sobre la identidad, la paternidad, la inmigración, cambios culturales. A través del humor, hace un recorrido por la experiencia inmigrante, la crianza millennial y lo absurdo de vivir entre dos culturas.

From the Future fue anunciado primero por la renombrada revista digital Deadline y ahora la reconocida revista Billboard lo ha destacado como uno de los mejores especiales de humor del mes.

“Mi especial From The Future en inglés ha tenido un impacto increíble en Estados Unidos. Gracias a la buena recepción armamos una nueva gira por el país que está creciendo cada semana. Y para rematar, Billboard eligió mi especial como uno de los mejores del mes, lo cual es un paso importante para seguir trabajando por acá y allá“, comenta Fabrizio Copano.

El especial también trata sobre cómo tener una nueva identidad mientras intenta no perder la antigua, esto en el contexto cuando Fabrizio se estaba nacionalizando estadounidense al momento de grabar este especial y hace un chiste sobre el presidente de ese país.

Durante el segundo semestre Fabrizio estará de gira por EE.UU y Canadá, todo el detalle está en su cuenta Instagram.

Mira el especial From the future a continuación

