Terremoto en la Premier League: Mohamed Salah anuncia su salida del Liverpool

Mohamed Salah no sigue en Liverpool. El delantero egipcio, figura del cuadro red desde hace nueve temporada, confirmó que abandonará el club al cierre de la temporada 2026. Lo hace tras exitosos nueve años. “Desafortunadamente, el día ha llegado. Esta es la primera parte de mi adiós. Quería empezar diciendo que nunca imaginé cómo profundamente este club, esta ciudad, estas personas serían parte de mi vida”, comenzó diciendo en un video expuesto en sus redes sociales.

“Es una pasión, es una historia, es un espíritu. No puedo explicarlo en palabras a nadie que no sea parte de este club. Celebramos la victoria, ganamos los trofeos más importantes y luchamos juntos durante los más difíciles momentos de nuestra vida”, complementó.

El delantero agradeció a los fanáticos. “No tengo palabras suficientes. El apoyo que me dieron durante el mejor momento de mi carrera y en los momentos más difíciles es algo que nunca olvidaré, que siempre tomaré conmigo. Salir nunca es fácil. Me han dado el mejor momento de mi vida. Siempre seré uno de ustedes. Este club siempre será mi hogar”, finalizó. En el video se exhiben algunas de sus mejores anotaciones en la institución del condado de Merseyside. También cuando habla se ven detrás los trofeos más importantes que levantó en el equipo.

Con 33 años, Salah se ha transformado en un emblema en el Liverpool. Hasta ahora suma 255 goles en 435 partidos. Cifras que se pueden incrementar de acá al cierre de la temporada. Ha otorgado 121 asistencias. En 2017, el ariete llegó al cuadro rojo tras dos años como figura en la Roma. Antes brilló en la Fiorentina. Era una revancha en la Premier League, ya que entre 2012 y 2015 vivió una irregular estadía en el Chelsea.

En su palmarés en el equipo de Anfield asoman dos títulos de la Premier League, una Champions League, una FA Cup, dos Copa de la Liga, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes. Su mejor versión se vivió bajo el alero de Jürgen Klopp.

Distita fue su relación con Arne Slot, con quien ha tenido duras diferencias durante los últimos meses. En el curso actual suma 10 conquistas y 10 habilitaciones en 34 encuentros. En la Champions League siguen en competencia: enfrentan al PSG en los cuartos de final.

Por su parte, el Liverpool también se despidió del atacante con un sentido mensaje en sus redes. “Mohamed Salah pondrá fin a su brillante carrera en el Liverpool Football Club al término de la temporada 2025-26. El momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante este año, cuando se despida de Anfield”, señala el escrito.