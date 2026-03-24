Jürgen Klopp rompe el silencio ante un posible arribo al Real Madrid: “Como entrenador aún no he terminado del todo”

Jürgen Klopp lleva más de un año alejado de los banquillos. El técnico entrenó por última vez al Liverpool en 2024, cuando cerró una etapa de nueve años en la que le devolvió la grandeza al histórico club inglés.

El alemán ganó ocho títulos al mando de los Rojos, entre los cuales está la Champions League de 2019 y la Premier League de la temporada siguiente. El estratega terminó con una sequía de 30 años sin ganar la liga.

Desde su despedida de Anfield, el exBorussia Dortmund tomó el cargo de director global de fútbol del grupo Red Bull, el cual es dueño de clubes como RB Leipzig, Salzburg, Paris FC, Bragantino, entre otros. La labor del germano es apoyar en la visión estratégica del grupo.

A pesar de su rol, el nombre del estratega fue vinculado con diferentes equipos. Se le mencionó como posible reemplazo de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid, de Arne Slot en el Liverpool y de Julian Nagelsmann en la selección de Alemania. Klopp se refirió por primera vez a los rumores y negó cada uno de ellos, pero mantiene la puerta abierta a volver a dirigir.

Klopp: “No estoy pensando en eso”

El técnico es el director global de fútbol de Red Bull. Foto: Getty Images.

El entrenador fue entrevistado por Magenta TV en Múnich y se le cuestionó sobre su posible llegada a los Merengues. “Si el Madrid nos hubiera llamado, ya nos habríamos enterado. Pero todo eso son tonterías, no me han llamado ni una sola vez. Mi agente está ahí, puedes preguntarle y tampoco le han llamado", respondió.

“Para mi edad, estoy bastante avanzado en la vida, pero como entrenador aún no he terminado del todo. Todavía no he llegado a la edad de jubilación. ¿Quién sabe qué pasará en los próximos años? Pero no hay nada planeado“, declaró para dejar la posibilidad de regresar a entrenar.

El de 58 años descartó tomar a la selección de su país si despiden a Nagelsmann por un mal resultado en el Mundial de Norteamérica. “Por el momento, no estoy pensando en eso en absoluto. Afortunadamente no hay motivo para ello”, cerró.

Para terminar con los rumores sobre su futuro, mencionó que no planea dejar su rol en Red Bull. “No tengo ninguna intención de tirar la toalla”, sentenció.