SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Jürgen Klopp rompe el silencio ante un posible arribo al Real Madrid: “Como entrenador aún no he terminado del todo”

    El alemán era uno de los apuntados para reemplazar a Álvaro Arbeloa, pero declinó la posibilidad. Asimismo, frenó asumir como el siguiente técnico de la selección germana.

    Por 
    Diego Donoso
    Klopp desmintió los rumores sobre su futuro. Foto: REUTERS/Phil Noble PHIL NOBLE

    Jürgen Klopp lleva más de un año alejado de los banquillos. El técnico entrenó por última vez al Liverpool en 2024, cuando cerró una etapa de nueve años en la que le devolvió la grandeza al histórico club inglés.

    El alemán ganó ocho títulos al mando de los Rojos, entre los cuales está la Champions League de 2019 y la Premier League de la temporada siguiente. El estratega terminó con una sequía de 30 años sin ganar la liga.

    Desde su despedida de Anfield, el exBorussia Dortmund tomó el cargo de director global de fútbol del grupo Red Bull, el cual es dueño de clubes como RB Leipzig, Salzburg, Paris FC, Bragantino, entre otros. La labor del germano es apoyar en la visión estratégica del grupo.

    A pesar de su rol, el nombre del estratega fue vinculado con diferentes equipos. Se le mencionó como posible reemplazo de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid, de Arne Slot en el Liverpool y de Julian Nagelsmann en la selección de Alemania. Klopp se refirió por primera vez a los rumores y negó cada uno de ellos, pero mantiene la puerta abierta a volver a dirigir.

    Klopp: “No estoy pensando en eso”

    El técnico es el director global de fútbol de Red Bull. Foto: Getty Images.

    El entrenador fue entrevistado por Magenta TV en Múnich y se le cuestionó sobre su posible llegada a los Merengues. “Si el Madrid nos hubiera llamado, ya nos habríamos enterado. Pero todo eso son tonterías, no me han llamado ni una sola vez. Mi agente está ahí, puedes preguntarle y tampoco le han llamado", respondió.

    Para mi edad, estoy bastante avanzado en la vida, pero como entrenador aún no he terminado del todo. Todavía no he llegado a la edad de jubilación. ¿Quién sabe qué pasará en los próximos años? Pero no hay nada planeado“, declaró para dejar la posibilidad de regresar a entrenar.

    El de 58 años descartó tomar a la selección de su país si despiden a Nagelsmann por un mal resultado en el Mundial de Norteamérica. “Por el momento, no estoy pensando en eso en absoluto. Afortunadamente no hay motivo para ello”, cerró.

    Para terminar con los rumores sobre su futuro, mencionó que no planea dejar su rol en Red Bull. “No tengo ninguna intención de tirar la toalla”, sentenció.

    Más sobre:Jürgen KloppLiverpoolRed BullReal MadridAlemaniaJulian NagelsmannÁlvaro Arbeloa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bachelet confirma que sigue en carrera por la ONU pese a decisión del gobierno de retirar apoyo de Chile a su candidatura

    Roberto Chuit Roganovich, autor argentino: “Sabemos más de galaxias lejanas que de la vida que tenemos bajo los pies”

    ¿Dejarías a una IA a cargo de tus compras? Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina

    Oposición se reunirá con la CUT por anuncios de Kast

    “La emergencia desbordó las capacidades previstas”: el desconocido informe del gobierno de Boric por reconstrucción en Valparaíso

    Más de 100 personas obtuvieron en 2025 becas de magíster y postdoctorado en el extranjero que el gobierno suspenderá

    Lo más leído

    1.
    Bajas sorpresivas, dudas y jugadores a prueba: la pizarra que afina Fernando Gago para su estreno como técnico en la U

    Bajas sorpresivas, dudas y jugadores a prueba: la pizarra que afina Fernando Gago para su estreno como técnico en la U

    2.
    Alejandro Tabilo se confirma como el tenista de mayor progreso del año en el top 50 del ranking mundial

    Alejandro Tabilo se confirma como el tenista de mayor progreso del año en el top 50 del ranking mundial

    3.
    Terremoto en la Premier League: Mohamed Salah anuncia su salida del Liverpool

    Terremoto en la Premier League: Mohamed Salah anuncia su salida del Liverpool

    4.
    El licenciado en Geografía que hace historia: el académico perfil de Felipe Salinas, el DT de Santiago Wanderers Sub 20

    El licenciado en Geografía que hace historia: el académico perfil de Felipe Salinas, el DT de Santiago Wanderers Sub 20

    5.
    La insólita respuesta del número uno Carlos Alcaraz tras su eliminación del Masters 1000 de Miami

    La insólita respuesta del número uno Carlos Alcaraz tras su eliminación del Masters 1000 de Miami

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles: ¿Cómo postular?

    Emiten nuevo aviso de marejadas en las costas nacionales desde este martes al viernes

    Emiten nuevo aviso de marejadas en las costas nacionales desde este martes al viernes

    Comienza la preventa de entradas para el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso: ¿Cuáles son los precios?

    Comienza la preventa de entradas para el concierto de Ca7riel & Paco Amoroso: ¿Cuáles son los precios?

    Bachelet confirma que sigue en carrera por la ONU pese a decisión del gobierno de retirar apoyo de Chile a su candidatura
    Chile

    Bachelet confirma que sigue en carrera por la ONU pese a decisión del gobierno de retirar apoyo de Chile a su candidatura

    Oposición se reunirá con la CUT por anuncios de Kast

    “La emergencia desbordó las capacidades previstas”: el desconocido informe del gobierno de Boric por reconstrucción en Valparaíso

    Hoteleros calculan fuerte caída de 25% en las reservas para Semana Santa por efecto del alza de los combustibles
    Negocios

    Hoteleros calculan fuerte caída de 25% en las reservas para Semana Santa por efecto del alza de los combustibles

    Anac plantea medidas para enfrentar alza en el precio de los combustibles

    Minería e industria serían los sectores más afectados con cambio al impuesto al diésel, la única medida recaudatoria

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes
    Tendencias

    Qué se sabe del fatal accidente de un avión militar en Colombia con 128 ocupantes

    Qué se sabe de la polémica de Chappell Roan con la hija del futbolista Jorginho: “Estaba muy afectada y lloró mucho”

    Como el papel higiénico en pandemia: ¿por qué la gente compra sin control cuando siente incertidumbre?

    Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ya tienen nuevo entrenador: Sevilla anuncia la contratación de Luis García Plaza
    El Deportivo

    Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ya tienen nuevo entrenador: Sevilla anuncia la contratación de Luis García Plaza

    Terremoto en la Premier League: Mohamed Salah anuncia su salida del Liverpool

    Jürgen Klopp rompe el silencio ante un posible arribo al Real Madrid: “Como entrenador aún no he terminado del todo”

    ¿Dejarías a una IA a cargo de tus compras? Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina
    Tecnología

    ¿Dejarías a una IA a cargo de tus compras? Mastercard estrena su sistema de pagos agénticos en América Latina

    Review de la MacBook Neo: el pragmatismo de Apple en su nueva laptop económica

    Samsung Art Store sella alianza con San Francisco Museum of Modern Art

    Roberto Chuit Roganovich, autor argentino: “Sabemos más de galaxias lejanas que de la vida que tenemos bajo los pies”
    Cultura y entretención

    Roberto Chuit Roganovich, autor argentino: “Sabemos más de galaxias lejanas que de la vida que tenemos bajo los pies”

    La película de Peaky Blinders arrasa en Netflix pese a su cuestionado final (que abre la puerta a una continuación)

    Eva Ayllón regresa a Chile para ofrecer gira por nueve ciudades

    Bolsonaro sale de la UCI diez días después, pero sin previsión de alta hospitalaria
    Mundo

    Bolsonaro sale de la UCI diez días después, pero sin previsión de alta hospitalaria

    El supuesto rol del jefe del Ejército de Pakistán como mediador y los temores de Irán ante el cambio de postura de Trump

    Israel confirma su responsabilidad en bombardeos contra gasolineras en Líbano y argumenta que tienen lazos con Hezbolá

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias
    Paula

    Wenüy: la red de voluntarios que acompaña en residencias

    Hablemos de amor: A los 30, cuando por fin llegué a titularme

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones