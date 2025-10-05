Jürgen Klopp reaparece con sorpresiva revelación: “No echo de menos la idea de volver a dirigir”

Jürgen Klopp, el exentrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund, aseguró que no extraña entrenar y que por ahora no tiene planes de volver a los bancos, aunque no descarta hacerlo en el futuro. “Eso es lo que pienso. Pero no se sabe. Tengo 58 años. Si volviera a empezar a los 65, todo el mundo diría: ‘¡Dijiste que no volverías a hacerlo!’. Lo siento, ¡lo pensaba al 100% cuando lo dije!”, afirmó en entrevista con The Athletic.

El alemán destacó que disfruta de su tiempo libre, algo que antes era casi imposible. “En casi 25 años, he ido dos veces a una boda, una de ellas fue la mía y la otra hace dos meses. En 25 años, he ido cuatro veces al cine, todas en las últimas ocho semanas. Ahora es agradable poder hacerlo”, explicó.

Sobre la posibilidad de volver a dirigir, Klopp fue tajante: “Eso es lo que pienso ahora. No echo nada de menos la idea de volver a dirigir. Estuve en tantos países diferentes como entrenador y no vi nada de ellos; solo el hotel, el estadio o el campo de entrenamiento. Nada más. Ahora puedo irme de vacaciones. Y yo decido cuándo”.

Klopp en su etapa en el Liverpool. Jon Super

El técnico comparó su vida con la de actores de Hollywood, como Daniel Craig. “Uno piensa: ¡Dios mío, es James Bond!, pero yo me pregunto ¿dónde está ahora mismo? ¿Qué estará haciendo? Al final, se levanta, se cepilla los dientes y está en un set de rodaje. Y un set de rodaje no es lo que vemos después en el cine. Estás sentado ahí y repites la misma escena 25 veces. No piensas en esas cosas. Yo tenía esa vida. Sé cómo viven casi todos los entrenadores: entregados al máximo. No se puede tener éxito sin hacerlo así”, comentó.

Con humor, Klopp comentó su falta de tiempo para hobbies comparándose con Guardiola: “Le dije a Pep que había mejorado su hándicap en golf con su edad. ¡Y yo no tuve ni un minuto para jugar al golf! Por eso él es un genio y yo no”.

Finalmente, se refirió al calendario extenuante que incluyó el Mundial de Clubes: “He leído esta mañana que el Chelsea tiene una crisis de lesiones. Quizás habrían tenido lesiones de todos modos. Fue un gran torneo, recaudó mucho dinero, pero hay que cuidar a quienes hacen posible este juego: los jugadores. No hay otra solución que dejar de organizar nuevos torneos en vacaciones de verano. Los mejores jugadores ya no tienen descanso. Es como sacar al mejor artista todas las noches hasta que se derrumba y luego decirle: ‘Lo siento, ha perdido la concentración’”, cerró.