Jurgen Klopp se suma a la oposición al Mundial de Clubes: “Es la peor idea jamás implementada en el fútbol”

El Mundial de Clubes genera opiniones divididas. El nuevo formato del certamen, que es la gran apuesta de la FIFA, no ha estado exento de críticas. Ahora, Jurgen Klopp se sumó a los cuestionamientos hacia el torneo que se está disputando en Estados Unidos.

El exentrenador del Liverpool y actual director de fútbol global del grupo Red Bull se pronunció drásticamente. No escatimó en dardos para la competición, asegurando que puede perjudicar severamente a los futbolistas.

“El Mundial de Clubes es la peor idea jamás implementada en el fútbol. A la gente que nunca ha tenido nada que ver con los negocios cotidianos se le ocurren ideas”, aseguró en una entrevista con el diario Die Welt

“Son muchísimos partidos. Me temo que la próxima temporada los jugadores sufrirán lesiones nunca antes vistas. Si no, ocurrirá en el Mundial o después. Este Mundial se celebra en el momento equivocado y por los motivos equivocados”, complementó el técnico de 58 años.

El alemán continuó con sus críticas: “Entiendo a quienes dicen que el dinero (recibido) para participar es una locura, pero ese no es el caso de todos los clubes. (...) El año pasado hubo Copa América y Eurocopa. Este año, hay Mundial de Clubes, y el año que viene tenemos Mundial. Esto significa que no hay una verdadera recuperación para los jugadores involucrados, ni física, ni mentalmente”

“Es una competición inútil. Quien gane el torneo será el peor ganador de todos los tiempos porque tendrá que jugar durante todo el verano y luego volverá a empezar la liga”, sentenció Klopp.

El descargo de Raphinha

Raphinha fue uno de los futbolistas que se lanzó contra el certamen. En un evento en San Pablo, el delantero brasileño, que no está participando del campeonato porque el elenco Culé no pudo clasificar, criticó el hecho de que fue algo totalmente impuesto y no conversado: “Es realmente malo tener que renunciar a tus vacaciones por jugar algo a lo que estás obligado, porque en ningún momento nos preguntaron a los jugadores sobre nada”.

“Todo el mundo merece al menos un mes de vacaciones, tres semanas aunque sea. Y muchos de los que están jugando el Mundial no van a tener ni un mes”, añadió el delantero del Barcelona, club que no pudo clasificar al torneo.

“Uno tiene que ir y punto, porque acatamos órdenes. Tenemos que estar allí jugando. Y, como jugador de un club europeo, renunciar a mis vacaciones para jugar un nuevo torneo es muy complicado”, sentenció.