Raphinha dispara contra el Mundial de Clubes y clama por los futbolistas: “Todo el mundo merece al menos un mes de vacaciones”

El Mundial de Clubes ha sumado varias críticas, tanto en la previa como durante el desarrollo del torneo. Una de las principales tiene que ver con la sobrecarga física que significará para los futbolistas, considerando que se disputa en un periodo en el que deberían estar descansando. Clubes y directivos han opinado sobre este tema, y ahora fue el turno de Raphinha, delantero de Barcelona, quien se lanzó contra este nuevo certamen.

En un evento en San Pablo, el delantero brasileño, que no está participando del campeonato porque el elenco Culé no pudo clasificar, criticó el hecho de que fue algo totalmente impuesto y no conversado: “Es realmente malo tener que renunciar a tus vacaciones por jugar algo a lo que estás obligado, porque en ningún momento nos preguntaron a los jugadores sobre nada”.

“Todo el mundo merece al menos un mes de vacaciones”

El jugador de 28 años puntualizó varias veces en la duración de las vacaciones, las que se acortarán para los futbolistas que participen: “Todo el mundo merece al menos un mes de vacaciones, tres semanas aunque sea. Y muchos de los que están jugando el Mundial no van a tener ni un mes”.

Raphinha dispara contra el Mundial de Clubes y pide vacaciones

“Uno tiene que ir y punto, porque acatamos órdenes. Tenemos que estar allí jugando. Y, como jugador de un club europeo, renunciar a mis vacaciones para jugar un nuevo torneo es muy complicado”, añadió.

Otras complicaciones

Pero no es el único motivo por el que esta nueva copa ha recibido críticas. Otro tema importante es la alta temperatura con la que se han debido disputar varios partidos.

Con el fin de que los compromisos tengan un horario atractivo para la televisión en otros continentes, se jugaron en los horario de más calor en Estados Unidos, como la tarde, algo que ha generado complicaciones.

Se han tomado medidas extremas, como la de Borussia Dortmund ante Mamelodi Sundowns, al dejar a sus suplentes en el camarín por la alta temperatura: "Nunca habíamos hecho esto antes, pero con este calor tiene todo el sentido", afirmaron.

Como otra muestra, Marcos Llorente, mediocampista de Atlético de Madrid, declaró luego del partido ante PSG: “Me dolían las uñas de los pies por el calor”.