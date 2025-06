Eliana Busch, la leyenda de la natación chilena que será protagonista de un documental

El tono de voz de Eliana Busch es fuerte, imponente. Se le escucha entusiasmada, lista para un nuevo desafío. En septiembre cumplirá 91 años y reparte su vida entre el trabajo y el deporte. “No puedo estar sin hacer nada, es más fuerte que yo”, reconoce mientras se ríe. Tres veces a la semana hace clases de natación en la Piscina Municipal de Reñaca Alto, en donde le enseña a adultos mayores. “Conmigo nadie se ha ido sin aprender a nadar”, dice. En ese mismo lugar, después de las clases, aprovecha para entrenar y alistarse para sus próximos torneos. Aquí la edad es solo un número.

Hace una década volvió a la natación y fue por culpa, o gracias, dependiendo de cómo se mire, de un accidente. “Yo practicaba la equitación. Un caballo me hizo una cosa rara, me caí y me quebré la clavícula y parte del brazo. Me dolió mucho. Me dijeron ‘Eliana, déjate de andar a caballo, la próxima vez que te caigas te vas a matar’. Yo soy una persona competitiva, así que dije ‘voy a volver a nadar otra vez’, porque no puedo estar sin hacer algún deporte que me impulse a vivir con ganas”.

La natación era una actividad que Eliana había abandonado a los 20 años y que practicó con éxito durante parte de su niñez y toda la adolescencia. No olvida sus días en la histórica Piscina Municipal de 8 Norte de Viña del Mar. También guarda en su memoria que a los 13 años se coronó campeona nacional. Pero la vida la alejó de las aguas: “Algunas personas tendrían que haber hablado con mi papá y mi mamá y haberles dicho: ‘mire, su hija es tan buena, que, si nosotros la entrenamos, en dos años llega a las finales de las olimpiadas’. Entonces yo ahora me vengo a dar cuenta que ellos no se dieron cuenta. Y se me ocurrió casarme, señor. Cómo pude ser tan tonta. Yo no puedo echar el tiempo para atrás, desgraciadamente”.

En su regreso a la actividad, de inmediato obtuvo seis medallas (cuatro de oro, una de plata y otra de bronce) en el Sudamericano Máster de Punta del Este en 2016. Comenzó a batir récords y de ahí en adelante pudo contar con auspiciadores para que le financiaran sus viajes, algo en lo que también contribuyen sus hijos. Aunque no lo parezca, el retorno no fue fácil: “Para qué le digo, cuando volví a nadar, los primeros 25 metros casi me morí. Afortunadamente, los músculos tienen memoria, eso es algo que no inventé yo”.

Ahora Busch se alista para sus próximas competencias, que serán en el Máster de Lima, en septiembre, y el Campeonato Sudamericano en Santiago, en noviembre. Está ilusionada, puesto que la piscina en Perú tiene dimensiones olímpicas, así que quiere ir por los pocos récords que le faltan.

Al hablar sobre el tema de las marcas, cambia el tono de voz y se coloca totalmente seria: “En Viña debe haber muchas piscinas de 25 metros, pero ninguna cumple con las exigencias olímpicas. He quebrado tres veces el récord mundial de los 200 metros medley y las tres veces no valió. No es por mí, es por Chile, porque cuando salen los resultados, aparecen con una banderita”.

Qatar, una actuación inolvidable y un documental

El año pasado fue el más exitoso desde su retorno a la actividad. En el Campeonato Mundial Máster de Natación, disputado en Doha, Qatar, ganó medallas de oro en las especialidades 50 metros pecho, 50 metros espalda (con récord sudamericano y mundial), 100 metros libres (récord sudamericano) y 200 metros libres (récord sudamericano). Afortunadamente, esta histórica actuación quedó grabada y ahora será un documental llamado “Eliana Busch: Master”.

El material audiovisual es dirigido por el viñamarino Iñaki Velásquez, quien en su carrera ha competido en festivales de cine clasificatorios a los premios Oscar, también desarrolló cortometrajes, series digitales y en la actualidad trabaja en videoclips de artistas nacionales como Entremares y Karla Grunewaldt. “Quise hacer este documental para mostrar el gran ejemplo que es ella. Reportajes y noticias hay mucho, pero este es el primer retrato más íntimo sobre tu vida, y el cine tiene ese superpoder de conectar con la emoción”, dice a El Deportivo.

Eliana siente que esta es una gran oportunidad no sólo para mostrar su vida, sino que para acercar el deporte máster al resto de las personas: “Cuando supieron que yo iba a Qatar, tan lejos, grabaron todo en el campeonato. Querían saber de qué se trataba el deporte máster. Ahí se dieron cuenta de lo interesante que es”.

Aunque el documental no solo trata sobre sus triunfos en el Mundial, puesto que el trabajo ha continuado en nuestro país y también muestra el apoyo y compañía de Paulina Fuentes, hija de la nadadora y quien también compitió en la categoría 60-64: “Grabamos en Qatar, lo cual fue toda una experiencia. Un país no solo lejano, sino muy diferente culturalmente. El proceso ha sido intenso, porque además hemos grabado varias veces después de volver a Chile. Un documental es un retrato de la vida, así que puede seguirse grabando y editando a medida que pasa el tiempo”, declara el director.

Velásquez admite que esto, además de darle visibilidad a Eliana Busch, también tiene como fin exhibir de otra forma a la tercera edad: “La idea es que esto le muestre al adulto mayor que puede encontrar formas de vivir, que el deporte siempre es posible y es bueno. Eliana es un real ejemplo en ese sentido”. El trabajo retrata también a otros nadadores nacionales destacados, como Pili Caviedes, Pamela Medina y Matías Cuevas.