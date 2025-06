Los estados financieros de Blanco y Negro fueron, nuevamente rechazados. Tal como había sucedido en la Junta Ordinaria de Accionistas de abril, las discrepancias por las cifras que dio a conocer la administración que encabeza Aníbal Mosa se mantuvieron. Lo que cambió fue la proporción. Si en abril el 50,2 por ciento de los votos expresó su disconformidad, ahora ese porcentaje bajó al 49,93 por ciento. El 39,48 los aprobó. El 10,49 por ciento de los votos fueron blancos. Un 0,1 por ciento se abstuvo.

Esa consideración es clave para entender la diferencia de interpretaciones en torno al futuro de Aníbal Mosa al mando de la compañía que administra a Colo Colo. El mandamás sostiene que se necesitaba mayoría absoluta de los votos para que el balance se diera por rechazado. En el bloque opositor, en cambio, remarcan que la exigencia de la Comisión para el Mercado Financiero es que los EE.FF. estén aprobados. Y que eso no ha sucedido. Y que, por ende, el sureño tendría otros 60 días decisivos por delante respecto de su futuro y el de sus directores.

La diferencia de interpretaciones que divide a Blanco y Negro por el futuro de Aníbal Mosa en Colo Colo

Mosa se refirió a lo que considera una indefinición. "No hay ni rechazo ni apruebo, estamos haciendo las consultas a las instituciones que corresponden. Estamos esperando la respuesta de los abogados. Este tipo de cosas no ayudan. Seguimos perdiendo tiempo en cosas que no ayudan en nada al club. Ojalá esto tenga un punto final y no seguir perdiendo el tiempo. Esto es algo netamente político", declaró después de la junta, en el mismo sentido que su sector se había manifestado antes de la reunión. Consideran que los cuestionamientos obedecen al convulso escenario político de la concesionaria.

“Aquí no se va a encontrar nada irregular. Estoy completamente tranquilo. Las cosas están en orden, la plata se gastó en refuerzos, entró cuando correspondía y se gastó como correspondía. No hay gato encerrado como quieren hacer creer algunos, esto es algo netamente político“, puntualizó, en el mismo sentido que había expuesto durante la cita, cuando explicó que los ingresos por el contrato con DG Medios se destinaron a la contratación de Javier Correa.

Javier Correa, en un partido de Colo Colo (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El Club Social y Deportivo Colo Colo, tercer actor en la contingencia alba, también se mostró en duda. “Se requiere una mayoría absoluta de los votos. Se presentaron 91% y el 49% optó por rechazo. Al tener esos números, se preguntará a las autoridades para ver cómo procede porque no se da la mayoría del 50%. Esperamos que esta situación se pueda encausar, más allá de las opiniones y facultades de los accionistas”, declaró Edmundo Valladares, el timonel de la corporación, después de la específica jornada.

“Las diferencias van a seguir, ya son insalvables, pero hay que colocar por encima el club y tener la mejor gestión posible”, estableció, también en la línea del discurso que ha sostenido desde que reasumió.