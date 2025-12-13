Con récord incluido: Mohamed Salah vuelve a jugar con el Liverpool tras el conflicto con su entrenador

Hace una semana, Mohamed Salah incendió Liverpool. Unas quemantes declaraciones desataron una crisis en el tradicional club inglés, particularmente por el cortocircuito entre el astro egipcio y el técnico Arne Slot. “No puedo creerlo. Estoy muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banco y no sé por qué... Siento que el club me está traicionando”, disparó, a raíz de su suplencia ante Leeds United. En rigor, era el tercer partido seguido comiendo banca para el atacante.

Esto derivó en que no fuese considerado para la citación en el partido ante el Inter de Milán, en Italia, por la Champions League. Pero este sábado, Salah volvió. Fue en el partido entre los Reds y el Brighton, que terminó en un triunfo de 2-0 para los campeones ingleses. El africano ingresó en el segundo tiempo y marcó un récord.

El Liverpool ganó con un doblete del francés Hugo Ekitike (1′ y 60′). El segundo tanto fue tras asistencia de Salah, con lo que se convirtió en el jugador del club con más participaciones en goles en la historia de la institución en la Premier League: 277 (188 anotaciones y 89 asistencias). Mo Salah arrancó en la suplencia e ingresó en los 26′, por una lesión del defensa Joe Gomez. Recibió una ovación en Anfield.

Al finalizar el encuentro, la hinchada de los Reds despidió al futbolista con aplausos y gritos, toda vez que el 11 se va a jugar la Copa Africana de Naciones con su selección. Estará cerca de un mes ausente.

Listen to Mohamed Salah’s reception after @LFC’s win against Brighton 📣 🏟 pic.twitter.com/fU96KynbGq — Premier League (@premierleague) December 13, 2025

Luego del duelo contra Brighton, el técnico Arne Slot afirmó que volver a considerar al egipcio fue una “decisión fácil”, aunque no entró en mayores detalles respecto a la conversación que sostuvieron para limar asperezas, luego del ácido descargo del jugador. “Creo que fue una amenaza para el rival. La primera pelota que tocó, casi le da una asistencia a Mac Allister. Estaba involucrado en todas las jugadas. Es un placer verlo así, pero no una sorpresa”, dijo el neerlandés, en Sky Sports.

“Fue una decisión fácil volver a meterlo en el equipo. Lo que hablamos se quedará entre nosotros. Lo necesitábamos y dio la asistencia del 2-0, lo cual fue muy bueno”, añadió. Respecto a lo que viene, Slot declaró que “ahora se va a la Copa de África y eso significa que perdemos a un jugador. Lo sabíamos desde antes de que empezara la temporada”.

El Liverpool se ubica en el sexto lugar de la Premier 2025-2026 con 26 puntos, producto de una campaña que registra ocho triunfos, dos empates y seis derrotas. El líder de la liga más competitiva del mundo es el Arsenal, con 36 unidades.