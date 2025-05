La insólita conferencia de Jorge Almirón en Colo Colo tras golear a Unión Española

Colo Colo volvió a ganar. En medio de la tormenta, el campeón chileno resurgió de las tinieblas goleando a Unión Española, lo que le permite a Jorge Almirón tomar aire luego de días complejos, considerando las dudas que afloraron respecto a su continuidad en la institución.

El pasado martes, al día después del empate con Ñublense, el directorio de Blanco y Negro votó favorablemente a la idea de negociar la salida anticipada del entrenador argentino, particularmente con los votos a favor del bloque de Aníbal Mosa y del Club Social, a raíz de la seguidilla de malos resultados. Derechamente, fue una quitada de piso al respaldo hacia el entrenador que fue campeón el año pasado.

Sin embargo, la negociación no avanzó y Almirón continuó dirigiendo las prácticas. Llegó el sábado y el ex DT de Boca Juniors fue quien dirigió al equipo.

El partido ante los hispanos tuvo una serie de señales con Almirón. Además de los aplausos de los asistentes al estadio Monumental, en dos de los cuatro goles, los jugadores fueron hacia la banca para festejar abrazando al estratega. Tras el pitazo final, el argentino se retiró de la cancha saludando al público.

Se esperaba la conferencia de prensa del estratega, considerando que no habló después del partido anterior contra Ñublense, lo que expone a Colo Colo a una sanción. Este sábado, Almirón fue a la sala de prensa del recinto y solo dio una declaración ante los medios.

“Vengo para que no me sancionen, pero no voy a responder nada más. Buenas noches”. Eso dijo el entrenador, sin entrar en detalles respecto a su futuro en el club popular. Se sentó, se paró y se fue, en un lapso de 30 segundos.

Se descomprime algo el ambiente en Macul, desde lo futbolístico al volver a ganar luego de 28 días. Sin embargo, permanecen las dudas respecto a la estadía de Almirón en su puesto.