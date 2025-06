El nuevo hito del Claro Arena que aumenta las expectativas en la UC

La UC sigue avanzando con su principal desafío de los últimos años. Este miércoles, se llevará el hito de energización y conexión eléctrica del Claro Arena, el renovado estadio de Universidad Católica, que está solo a semanas de ser inaugurado, en caso de que se cumplan los plazos que dio a conocer Juan Tagle. La actividad será realizada en conjunto con el Grupo Enel, compañía con la que Cruzados selló un acuerdo en 2023.

Se trata de un nuevo paso para el recinto, que hace algunas semanas se encuentra en el período de instalación de la cancha, que será de césped artificial. En San Carlos de Apoquindo proyectan jugar la segunda rueda de la Liga de Primera en el reducto precordillerano. Sin embargo, también han clamado por la colaboración de las autoridades para llegar a las fechas establecidas.

“Lo que no tengo la seguridad que va a estar es la autorización municipal. La recepción que todo recinto requiere. Nosotros, la constructora y todos nuestros asesores estamos trabajando para fines de julio. La estimación que tengo ahora de la cancha es antes del 15 de julio, y el resto de las operaciones”, señaló Juan Tagle hace algunos días.

“No pedimos nada fuera de la ley, ni que den una aprobación que no corresponda. Pedimos que no nos pidan cosas que no corresponden ni exigencias que no son propias de un proyecto de este tipo. Entiendan que se trata de un proyecto icónico. Hemos tenido esa recepción por parte del gobierno central y las autoridades”, añadía el timonel del cuadro estudiantil.

El acuerdo con Enel

Hace algún tiempo, la concesionaria dio a conocer que el vínculo con la empresa contempla un contrato de suministro de energía eléctrica 100% renovable. Entre los detalles de lo que alcanzan a cubrir, incluye seis partidos de fútbol al mes. “Mientras que todo el diferencial estará bajo un contrato de suministro de energía eléctrica certificada de origen 100% renovable por 2,4 GWh/año, proveniente de las plantas solares, eólicas, hidráulicas o geotérmicas del Grupo Enel, el que se extenderá por seis años, transformándose en el primer estadio en Chile en ser abastecido por energía 100% limpia”, daban a conocer desde la UC al momento de establecer el convenio.

“El consumo de energía renovable, asociado al contrato de suministro, será equivalente a la reducción de aproximadamente 1.700 ton de CO2, o equivalentes a plantar 97.600 árboles, retirar de circulación 565 autos al año o el CO2 asociado al consumo de 319 casas”, añadían en esa ocasión.

En Cruzados dieron todos los detalles de la operación. “Enel X implementará un sistema fotovoltaico de autogeneración solar que producirá 350MWh al año, a través de 400 paneles de alto estándar, en el techo de la cubierta del nuevo estadio, que permitirá al recinto deportivo auto abastecerse de dicha energía”, puntualizaban.