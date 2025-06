Juan Tagle clama por la colaboración de las autoridades para cumplir con la fecha de inauguración del Claro Arena

La UC vive la recta final de uno de sus proyectos más ambiciosos: la construcción del Claro Arena. En Cruzados han repetido que esperan jugar todos los partidos de la segunda rueda en su refaccionado recinto. En esa línea, los plazos apuntan a la última semana de julio como fecha máxima de entrega.

Este martes, el presidente de la concesionaria, Juan Tagle, aseguró que los trabajos deben llegar a esa semana. “Estamos con una ansiedad total. Los plazos que nosotros señalamos de la primera fecha de local que jugamos en la segunda rueda es al que seguimos apuntando. Es difícil. Llegó lluvia cuando estamos terminando la construcción de la cancha... estamos mirando el clima todos los días, pero creo que el estadio va a estar en condiciones para esa fecha”, dijo.

Juan Tagle en las obras del Claro Arena. JAVIER SALVO/ATON CHILE

Sin embargo, el timonel puso un ápice de duda en la eventual inauguración. No por retrasos en las obras, sino debido a los permisos que deben ser aprobados por parte de las autoridades comunales. “Lo que no tengo la seguridad que va a estar es la autorización municipal. La recepción que todo recinto requiere. Nosotros, la constructora y todos nuestros asesores estamos trabajando para fines de julio. La estimación que tengo ahora de la cancha es antes del 15 de julio, y el resto de las operaciones”, dio a conocer Tagle.

En esa línea, el abogado realizó un llamado a las autoridades a aprobar definitivamente el reducto y que este pueda ser utilizado. “No pedimos nada fuera de la ley, ni que den una aprobación que no corresponda. Pedimos que no nos pidan cosas que no corresponden ni exigencias que no son propias de un proyecto de este tipo. Entiendan que se trata de un proyecto icónico. Hemos tenido esa recepción por parte del gobierno central y las autoridades”, comentó.

Tagle asegura que hasta ahora no han encontrado trabas por parte de quienes deben dar el visto bueno, pero no esconde el temor. “Necesitamos la aprobación final. Toda obra la necesita. Hago este llamado para seguir contando con esa colaboración. A veces cuando llega el momento de la firma aparecen dudas y otras peticiones”, cerró.