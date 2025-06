Tati Buljubasich aborda su futuro en la UC

José María Buljubasich no piensa en moverse de Cruzados. Así lo dio a conocer este martes. “Estoy sorprendido por todo lo que ha salido en este tiempo. Nunca pensé en salir, no se lo he manifestado a nadie ni he planificado nada. Estoy trabajando a gusto en el club. Hay momentos bueno y otros no, pero no he hecho una evaluación para irme”, señaló el gerente deportivo de la UC.

En esa línea, el exarquero abordó un eventual paso a la ANFP, que de momento descarta. “Nadie me llamó, no he hablado con nadie. Creo que hay mucha información que lamentablemente enturbia las cosas. A uno no le gustaría que salga, pero es parte del sistema. Ratifico que no he evaluado salir”, dijo.

Tagle y Buljubasich en un partido de la UC. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Por su parte, Juan Tagle, el presidente de Cruzados, ratificó el apoyo del directorio de la concesionaria al exguardameta en su cargo. “Es creación, casi artística, las historias que se han contado... incluso se ha mencionado el nombre de Felipe Correa como sucesor. Eso incómoda, primero a Tati, porque a nadie le gusta que su nombre se manosee de esa manera. Yo personalmente le manifesté a Tati el apoyo nuestro, como club, y la enorme valoración que hacemos de su trabajo. Nunca se ha puesto en duda”, lanzó.

El timonel reveló que hubo una junta entre la dirigencia para hablar del tema. “Le pedí al directorio que nos reuniéramos, para ver si alguien tenía una opinión distinta al de este apoyo total. Esa reunión se hizo y confirmó el apoyo que Tati tiene de todos los directores de Cruzados, incluido Felipe Correa, quien es presidente de la comisión fútbol y ha trabajado estrechamente con Tati durante todo este tiempo”, remarcó.

En esa línea, el abogado dio a conocer detalles de la negociación con Daniel Garnero para reforzar su punto. “En la llegada de Daniel, Felipe trabajó directamente con Tati, incluso en la negociación del contrato. No hay ningún elemento de duda ahí. Ambos cuentan con el apoyo, ratificado unánimemente por el directorio de Cruzados. Cuando hemos tenido momentos difíciles la responsabilidad es de todos, y también los éxitos, que han sido muchos con Tati en la gerencia”, puntualizó.