“Significa que yo tenía parte de la razón”: los millones que la ANFP le tendrá que pagar a Cindy Nahuelcoy

Cindy Nahuelcoy está tranquila. La disputa legal que mantenía con la ANFP ha llegado a su término. La exjueza asistente había demandado a la corporación que rige al fútbol chileno por despido injustificado. Exigía $ 114 millones por la vulneración de derechos fundamentales en una demanda interpuesta en julio de 2024. En marzo había sido castigada por 40 fechas, que se rebajaron a 30, después de denunciar públicamente que Julio Bascuñán, miembro de la Comisión de Árbitros, influía en sus decisiones con fines personales. Esa acusación fue descartada por la ANFP. En el camino, se autodespidió.

Nahuelcoy se tuvo que conformar con bastante menos. Según información de El Deportivo, el 25 de marzo, en el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en el marco del llamado extraordinario a conciliación, se pactó finalmente un pago de $ 10 millones, en dos cuotas, a la exreferí. La primera, pagadera el 4 de abril. La segunda, el mismo día del mes siguiente.

Cindy Nahuelcoy celebra el acuerdo con la ANFP: “Es cerrar un ciclo”

Nahuelcoy celebra el entendimiento. Básicamente, porque, como dice, le permite clausurar un amargo capítulo de su vida y su carrera profesional. “Claramente es cerrar una parte del ciclo. Porque, al final, el hecho que hayan querido llegar a un acuerdo significa que yo tenía parte de razón. Si no, no lo hubieran aceptado. Si ellos quieren pagar, es porque saben que tienen parte de culpa”, valora, en diálogo con El Deportivo.

En la misma lógica, prosigue. “Si yo tengo la razón, voy a morir con ella. Yo estoy totalmente conforme. Terminó el tema de la ANFP. Yo había dado vuelta la página, pero había que seguir con abogados, todo el tema. Y eso desgasta, por todo lo que implica. Entonces, este acuerdo significa cerrar el capítulo. Eso es lo que más valoro”, refuerza.

Cindy Nahuelcoy, en la antesala de un partido de Colo Colo (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

En el mismo sentido, compara las realidades con la otra que le tocó enfrentar: la querella que Bascuñán y Leslie Vásquez interpusieron en su contra. “Yo, en el otro juicio, fui hasta las últimas consecuencias. Perdieron las dos querellas, que debieron tener a la ANFP detrás, que seguramente buscaba que desistiera, porque le iba a servir para lo de la demanda. Por eso digo que si tengo la razón muero con ella”, refuerza. En esa disputa fue sobreseída.

“Lo que se dice en la demanda es que la ANFP vulneró lo que podríamos llamar los derechos humanos del trabajando mientras ella estuvo trabajando. Y apuntamos tres aspectos: la libertad de trabajo, la integridad síquica y discriminación por razones de género”, detalló, en su momento, el abogado Diego Sobarzo, a LUN.

La demanda ponía especial atención sobre los castigos que recibieron Nahuelcoy y Loreto Toloza. “Eran superiores a las que permite la ley, se excedía el marco legal, porque la ley sólo permite al empleador imponer multas, y en este caso les impidieron desarrollar su profesión, las excluyeron de charlas técnicas y de las pruebas físicas. Esto es muy importante porque la sanción del Tribunal indicaba que no podían participar en el Campeonato organizado por la ANFP, pero hay otros torneos que no organiza la ANFP como la Copa Chile, juveniles y tercera división. Pero como no las dejaron rendir las pruebas físicas, Cindy Nahuelcoy perdió su parche FIFA y la habilitación de árbitro”.

En el recurso se que interpuso en el Primer Juzgado de Letras del Trabajo, Nahuelcoy pedía que se condenara a la ANFP a pagar más de 19 millones por sus 11 años de servicio y una cifra similar por la vulneración a derechos fundamentales; $ 1.750.000 por indemnización de aviso previo; nueve millones por recargo sobre los años de servicio, casi dos millones por remuneraciones pendientes, tres millones y medio por feriados legales, y casi $ 60 millones por daño moral.

“No sé qué les pasó”

En ese contexto, Nahuelcoy intenta explicarse el cambio de enfoque de la entidad afincada en Quilín. “No sé qué les pasó que intentaron llegar a este acuerdo”, se pregunta.

De lo que sí tiene claridad es respecto del riesgo que asumió. “Yo me autodespedí y me arriesgué a irme sin indemnización alguna. Ahora, prefiero ver lo positivo: si bien lo que recibo es menos que lo que demandé, me va a servir para invertir en los negocios que tengo”, sostiene.

La exjueza es dueña de una botillería, aunque ha ganado mayor notoriedad como modelo en una plataforma para adultos.