El cobro más osado de Cindy Nahuelcoy

Cindy Nahuelcoy vuelve a sorprender. Alejada del arbitraje producto de la fuerte sanción que recibió por conspirar contra Julio Bascuñán, la exjueza asistente ya había tenido un acercamiento con el espectáculo a través de su ingreso a Ganar o Servir, el reality de Canal 13. En el camino, también abrió una botillería para generar recursos.

Ahora, sin embargo, va mucho más allá. Onfayer, una plataforma que ofrece contenido para adultos a nivel latinoamericano, anuncia su incorporación. “Directamente desde el futbol nacional a nuestra plataforma la queridísima Cindy Nahuelcoy. Entra en su juego y no te quedes en la banca”, invita. El mensaje va acompañado de una sugerente imagen de la exárbitra con una banderola como las que utilizaba en la época en que aplicaba el reglamento en las canchas de fútbol. Sus imágenes se suman a las de otras celebridades, como Faloon Larraguibel y Alejandra Díaz.

La motivación

Aunque inicialmente debía cumplir 40 jornadas de castigo, finalmente la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina redujo la sanción a 30. Nahuelcoy optó, de todas formas, por otro camino: el autodespido y una millonaria demanda contra la ANFP.

Sin el fútbol como soporte económico, la exárbitra elige una nueva opción. “La verdad es que cuando la ANFP me castigó las 40 fechas mucha gente me escribió por Instagram diciéndome que cumpliera la sanción publicando contenido en una plataforma. Durante el castigo no iba a tener dinero, pero era imposible, porque estaba concentrada en el arbitraje, quería seguir ahí. No era lo quería en ese momento. Ahora lo pensé bien. Ahora no tengo por qué no hacerlo, nada me ata. Me atreví, lo pensé y me decidí. Lo hablé con mi familia y recibí apoyo inmediato”, explica a El Deportivo, respecto de su determinación.

Una vez adoptada la decisión comenzó la búsqueda. “No me llamaron. Coticé distintos tipos de plataforma. Esta entrega un apoyo completo con el tema de las fotos. Ellos tienen fotógrafos, estudios, a diferencia de otros. Ellos se hacen cargo de la producción. Vamos a hacer de todo un poquito. Vamos a avanzar de a poquito. No tengo un limite. Voy a ir aprendiendo en el proceso. Me voy a dejar llevar”, anuncia.

En la línea con la definición de la firma, Nahuelcoy alimenta las expectativas, aunque con mesura. “Los límites los pones tú, sabes hasta donde llegas. Si es con ropa o no, si es con bikini, si quieres mostrar los pies. Vamos de a poco. Esto es un proceso, No puedo mostrar todo al tiro, pero...”, sostiene.

La respuesta de los suscriptores, dice, ha superado sus expectativas. “El contenido ya está disponible. En menos de 24 horas me ha ido súper bien. No pensé que me iba a ir tan bien. Uno siempre se hace expectativas, pero yo no quise hacérmelas muy altas. Ha sido mejor de lo que pensaba. Tengo suscriptores hasta en Portugal”, grafica. Eso sí, evita hablar de las ganancias que ha obtenido.

La otra lucha

Nahuelcoy celebra, también, por su primer emprendimiento. “Con la botillería me ha ido súper bien. La he tirado para arriba. La remodelé completa. Hice publicidad por el instagram. Hay vecinos que me van a comprar. Para el 18 me fue la raja. Tengo competencia cerca, pero estuvo bueno”, grafica.

También relata la reacción que se produce en algunos clientes al reconocerle. “Llega gente y me dice ‘oiga, a usted la he visto en algún lado’. ¿Usted es pariente de la árbitra? Y yo les digo que soy la hermana gemela. Yo siento que la gente me tiene mucho cariño”, sostiene.

El capítulo referil empieza a convertirse en pasado. “Está cerrado. Al autodespedirme, cerré todas las puertas. Tengo otra vida, hermosa, maravillosa. Pensaba que al salir del arbitraje me iba a morir de pena, pero ahora puedo tener mis negocios, experimentar cosas nuevas como la página, ir a matrimonios, cumpleaños. Mi tiempo es mío. Yo veo lo que hago con él”, valora.

Eso sí, aún le queda una gestión clave. “El 25 de marzo tengo otra audiencia con la ANFP”, detalla. Esa cita es clave para el futuro de la millonaria demanda que interpuso.